Канада вводит новые санкции против россии: коснутся более 70 человек и компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Канада присоединилась к другим членам G7 с объявлением о новых санкциях против россии. Ограничения коснутся более 70 человек и компаний, сообщает The Canadian Press, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях, которые Канада вводит, в коротких комментариях для СМИ.
"Сегодня Канада объявила о введении более 70 новых санкций, направленных против людей, которые поддерживают незаконные военные действия россии и являются соучастниками нарушений прав человека", - сказал он.
"Канада будет продолжать поддерживать Украину и международный порядок, основанный на правилах", - указано в заявлении.
Офис премьер-министра Канады, как сообщается, заявляет, что санкции касаются "17 человек и 18 организаций, связанных с российскими компаниями, которые поставляют военные технологии и ноу-хау вооруженным силам россии, членов семей фигурантов и членов кремлевской элиты".
Санкции также будут применены к 30 лицам и восьми организациям, "причастным к продолжающимся нарушениям прав человека россией, включая передачу и опеку над украинскими детьми в россии".
Дополнение
Лидеры стран G7 обнародовали совместное заявление, в котором подтвердили поддержку Украины и объявили о дальнейших санкциях против россии.