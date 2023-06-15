Репарації від рф: США зареєстрували законопроєкт про конфіскацію та передання Україні активів росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У США зареєстрували законопроєкт, який передбачає конфіскацію та передачу російських активів Україні як репарацій. Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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“росія має заплатити за все зло. Покоління росіян повинні відчути наслідки своїх помилок та відповідальності за них”, - пише голова ОП.
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Законопроєкт, який був зареєстрований у США, передбачає конфіскацію та передання нашій державі як репарацій активів російської держави – держави-терориста.
Єрмак зазначив, що висловлює подяку сенаторам США - республіканцю Джиму Рішу та демократу Шелдону Вайтхаусу за цей крок.
Нагадаємо
Водночас ЄС не можуть домовитись щодо нового пакету санкцій проти росії. 11-й пакет санкцій планують ухвалити наступного тижня.