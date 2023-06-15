Репарации от рф: США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Украине активов россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В США зарегистрировали законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу российских активов Украине в качестве репараций. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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“россия должна заплатить за все зло. Поколения россиян должны ощутить последствия своих ошибок и ответственности за них”, - пишет глава ОП.
Детали
Законопроект, который был зарегистрирован в США, предусматривает конфискацию и передачу нашему государству в качестве репараций активов российского государства – государства-террориста.
Ермак отметил, что выражает благодарность сенаторам США - республиканцу Джиму Ришу и демократу Шелдону Уайтхаусу за этот шаг.
Напомним
В то же время ЕС не могут договориться о новом пакете санкций против россии. 11-й пакет санкций планируют принять на следующей неделе.