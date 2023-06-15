Репарации от рф: США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Украине активов россии

Цитата

“россия должна заплатить за все зло. Поколения россиян должны ощутить последствия своих ошибок и ответственности за них”, - пишет глава ОП.

Детали

Законопроект, который был зарегистрирован в США, предусматривает конфискацию и передачу нашему государству в качестве репараций активов российского государства – государства-террориста.

Ермак отметил, что выражает благодарность сенаторам США - республиканцу Джиму Ришу и демократу Шелдону Уайтхаусу за этот шаг.

Напомним

В то же время ЕС не могут договориться о новом пакете санкций против россии. 11-й пакет санкций планируют принять на следующей неделе.











