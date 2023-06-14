Знову перенесли: у ЄС спробують домовитися про нові санкції проти рф наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Європейському Союзі ще немає "зеленого світла" щодо нового пакету санкцій проти росії, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні посли ЄС не дали зеленого світла пакету санкцій проти росії. Вони спробують знову у понеділок. Імовірний прорив наступного тижня", - написав він.
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Минулого тижня у ЄС також не могли домовитися. Повідомлялося, що Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку "спонсорів війни".
Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф ще на початку травня.