Опять перенесли: в ЕС попытаются договориться о новых санкциях против рф на следующей неделе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Европейском Союзе еще нет "зеленого света" относительно нового пакета санкций против россии, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"Сегодня послы ЕС не дали зеленого света пакету санкций против россии. Они попытаются снова в понедельник. Вероятный прорыв на следующей неделе", - написал он.
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На прошлой неделе в ЕС также не могли договориться. Сообщалось, что Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".
Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.