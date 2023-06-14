Опять перенесли: в ЕС попытаются договориться о новых санкциях против рф на следующей неделе - СМИ

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"Сегодня послы ЕС не дали зеленого света пакету санкций против россии. Они попытаются снова в понедельник. Вероятный прорыв на следующей неделе", - написал он.

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На прошлой неделе в ЕС также не могли договориться. Сообщалось, что Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.