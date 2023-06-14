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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Опять перенесли: в ЕС попытаются договориться о новых санкциях против рф на следующей неделе - СМИ

Киев • УНН

 • 870129 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Европейском Союзе еще нет "зеленого света" относительно нового пакета санкций против россии, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Опять перенесли: в ЕС попытаются договориться о новых санкциях против рф на следующей неделе - СМИ

Цитата

"Сегодня послы ЕС не дали зеленого света пакету санкций против россии. Они попытаются снова в понедельник. Вероятный прорыв на следующей неделе", - написал он.

Дополнение

На прошлой неделе в ЕС также не могли договориться. Сообщалось, что Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.

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