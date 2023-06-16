Детали

В миде рф заявили, что отношения между россией и Канадой "находятся на грани разрыва" из-за арестованного Ан-124 в Торонто. Один из крупнейших в мире тяжелых транспортных самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр" уже 16 месяцев находится в аэропорту Торонто. Он получил запрет на вылет в рф после начала войны против Украины.

В июне 2023 года премьер Джастин Трюдо во время визита в Киев заявил, что Канада готова конфисковать и передать самолет в собственность Украины. мид страны-агрессора обвинил Оттаву в "русофобской политике" и назвал этот жест "неприкрытым грабежом уникального самолета". Главу канадской дипмиссии в россии вызвали в мид рф, чтобы выразить протест.

Авиакомпания "Волга-Днепр" пока не подпала под ограничения стран ЕС и США, пишет DW, но оказалась в новом санкционном пакете Канады из-за "поддержки российского правительства".

Дополнение

Конфискацию самолета Ан-124 и новый пакет санкций против россии от Канады, в частности, против компании «Волга-Днепр» анонсировал в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отчитываясь о недельном визите в США.

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