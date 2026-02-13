кремль майже через шість років скасував карантин для зустрічей із путіним - Faridaily

$42.990.04
Ексклюзив
16:25 • 3124 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 9886 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 13162 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 15938 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 37510 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 53032 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 41611 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30122 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40264 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 64734 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Популярнi новини
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що зміниться 13 лютого, 09:08
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою 13 лютого, 09:44
Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни 13 лютого, 10:19
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн 13 лютого, 10:22
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС 13 лютого, 11:20
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа 13 лютого, 11:25
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 37510 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини 13 лютого, 10:00
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 53032 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви 13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету 12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 11 лютого, 13:50
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою 13 лютого, 09:44
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон 12 лютого, 14:29
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України 12 лютого, 13:20
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка 12 лютого, 08:43
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57 11 лютого, 16:53
кремль майже через шість років скасував карантин для зустрічей із путіним - Faridaily

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Диктатор путін більше не вимагає попереднього карантину для зустрічей, який діяв з 2020 року. Це стосується міністрів, керівників держкомпаній та мільярдерів.

кремль майже через шість років скасував карантин для зустрічей із путіним - Faridaily

Диктатор вволодимир путін більше не вимагає попереднього карантину для всіх, із ким проводить зустрічі. Про це пише Faridaily із посиланням на чотири джерела, знайомі з протоколом кремля, пише УНН.

Деталі

Обмежувальні карантинні правила для путіна запровадили у 2020 році через пандемію коронавірусу, їх суворо контролювала Федеральна служба охорони (ФСО).

"Відомий своєю турботою про здоров’я, 73-річний путін був єдиним главою держави, який запровадив настільки суворий карантин через коронавірус і підтримував його так довго. Міністрам уряду, керівникам державних компаній і мільярдерам доводилося відкладати свої справи та перебувати у спеціально відведених ізоляційних закладах, якщо вони хотіли зустрітися з російським лідером", — підкреслює видання.

У випадках, коли до путіна приїжджали з візитом світові лідери або виникала потреба в оперативній зустрічі з членами уряду, для переговорів використовували довгі столи.

У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС06.02.26, 16:17 • 12608 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Володимир Путін