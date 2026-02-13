Диктатор вволодимир путін більше не вимагає попереднього карантину для всіх, із ким проводить зустрічі. Про це пише Faridaily із посиланням на чотири джерела, знайомі з протоколом кремля, пише УНН.

Деталі

Обмежувальні карантинні правила для путіна запровадили у 2020 році через пандемію коронавірусу, їх суворо контролювала Федеральна служба охорони (ФСО).

"Відомий своєю турботою про здоров’я, 73-річний путін був єдиним главою держави, який запровадив настільки суворий карантин через коронавірус і підтримував його так довго. Міністрам уряду, керівникам державних компаній і мільярдерам доводилося відкладати свої справи та перебувати у спеціально відведених ізоляційних закладах, якщо вони хотіли зустрітися з російським лідером", — підкреслює видання.

У випадках, коли до путіна приїжджали з візитом світові лідери або виникала потреба в оперативній зустрічі з членами уряду, для переговорів використовували довгі столи.

У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС