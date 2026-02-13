кремль майже через шість років скасував карантин для зустрічей із путіним - Faridaily
Київ • УНН
Диктатор путін більше не вимагає попереднього карантину для зустрічей, який діяв з 2020 року. Це стосується міністрів, керівників держкомпаній та мільярдерів.
Диктатор вволодимир путін більше не вимагає попереднього карантину для всіх, із ким проводить зустрічі. Про це пише Faridaily із посиланням на чотири джерела, знайомі з протоколом кремля, пише УНН.
Деталі
Обмежувальні карантинні правила для путіна запровадили у 2020 році через пандемію коронавірусу, їх суворо контролювала Федеральна служба охорони (ФСО).
"Відомий своєю турботою про здоров’я, 73-річний путін був єдиним главою держави, який запровадив настільки суворий карантин через коронавірус і підтримував його так довго. Міністрам уряду, керівникам державних компаній і мільярдерам доводилося відкладати свої справи та перебувати у спеціально відведених ізоляційних закладах, якщо вони хотіли зустрітися з російським лідером", — підкреслює видання.
У випадках, коли до путіна приїжджали з візитом світові лідери або виникала потреба в оперативній зустрічі з членами уряду, для переговорів використовували довгі столи.
