кремль почти через шесть лет отменил карантин для встреч с путиным - Faridaily

Диктатор владимир путин больше не требует предварительного карантина для всех, с кем проводит встречи. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на четыре источника, знакомых с протоколом Кремля, пишет УНН.

Подробности

Ограничительные карантинные правила для путина ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса, их строго контролировала Федеральная служба охраны (ФСО).

"Известный своей заботой о здоровье, 73-летний путин был единственным главой государства, который ввел столь строгий карантин из-за коронавируса и поддерживал его так долго. Министрам правительства, руководителям государственных компаний и миллиардерам приходилось откладывать свои дела и находиться в специально отведенных изоляционных учреждениях, если они хотели встретиться с российским лидером", — подчеркивает издание.

В случаях, когда к путину приезжали с визитом мировые лидеры или возникала необходимость в оперативной встрече с членами правительства, для переговоров использовали длинные столы.

