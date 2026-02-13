кремль почти через шесть лет отменил карантин для встреч с путиным - Faridaily
Диктатор путин больше не требует предварительного карантина для встреч, который действовал с 2020 года. Это касается министров, руководителей госкомпаний и миллиардеров.
Диктатор владимир путин больше не требует предварительного карантина для всех, с кем проводит встречи. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на четыре источника, знакомых с протоколом Кремля, пишет УНН.
Ограничительные карантинные правила для путина ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса, их строго контролировала Федеральная служба охраны (ФСО).
"Известный своей заботой о здоровье, 73-летний путин был единственным главой государства, который ввел столь строгий карантин из-за коронавируса и поддерживал его так долго. Министрам правительства, руководителям государственных компаний и миллиардерам приходилось откладывать свои дела и находиться в специально отведенных изоляционных учреждениях, если они хотели встретиться с российским лидером", — подчеркивает издание.
В случаях, когда к путину приезжали с визитом мировые лидеры или возникала необходимость в оперативной встрече с членами правительства, для переговоров использовали длинные столы.
