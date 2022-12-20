Крематорії Китаю "забиті" через зростання кількості випадків Covid

Випадки захворювання стрімко зростають у всьому Китаї: лікарні борються з труднощами, а полиці аптек спорожніли після раптового рішення уряду скасувати багаторічні блокування, карантини та масове тестування.

Сполучені Штати попередили, що спалах тепер викликає занепокоєння у решти світу з огляду на можливість подальших мутацій та розмір економіки Китаю.

Деталі

Від північного сходу країни до її південного заходу працівники крематоріїв повідомили AFP, що щосили намагаються впоратися зі зростанням смертності.

У Чунцині - місті з населенням 30 мільйонів людей, де влада цього тижня закликала людей з легкими симптомами Covid вийти на роботу - один робітник сказав AFP, що в їхньому крематорії не вистачило місця для зберігання тіл.

«Кількість тіл, виявлених останніми днями, у багато разів більша, ніж раніше», - сказав співробітник.

У південному мегаполісі Гуанчжоу співробітник крематорію в районі Цзенчен повідомив AFP, що вони кремують понад 40 тіл на день.

«Ми маємо органи, закріплені за нами з інших районів. Іншого виходу немає, - сказав співробітник. - Це в три-чотири рази більше, ніж у попередні роки, ми кремуємо більше 40 тіл на день, тоді як раніше це було близько дюжини. Весь Гуанчжоу такий».

У північно-східному місті Шеньян співробітник похоронної служби сказав, що тіла померлих залишаються непохованими до п'яти днів, тому що крематорії «абсолютно переповнені».

На питання AFP, чи було зростання попиту викликане Covid, він сказав: «Як ви думаєте? Я ніколи не знав такого року як цей».

Доповнення

У столиці Пекіні місцева влада у вівторок повідомила всього про п'ять випадків смерті від Covid-19 - порівняно з двома днем раніше.

Біля міського крематорію Дунцзяо репортери AFP побачили більше дюжини автомобілів, більшість з яких були катафалками або похоронними каретами.

Припинення обов'язкового тестування ускладнило відстеження втрат від спалаху Covid у Китаї, і влада минулого тижня визнала, що тепер «неможливо» підрахувати скільки захворілих.

У вівторок чиновники охорони здоров'я Пекіна заявили, що тільки ті, хто помер безпосередньо від дихальної недостатності, спричиненої вірусом, враховуватимуться у статистиці смертності від Covid.