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Крематории Китая "забиты" из-за роста количества случаев Covid

Крематории Китая "забиты" из-за роста количества случаев Covid

Киев • УНН

 • 1221755 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Крематории по всему Китаю пытаются справиться с наплывом тел. Страна борется с волной случаев Covid, которые, по словам властей, невозможно отследить. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Случаи заболевания стремительно растут во всем Китае: больницы борются с трудом, а полки аптек опустели после внезапного решения правительства отменить многолетние блокировки, карантины и массовое тестирование.

Соединенные Штаты предупредили, что вспышка теперь вызывает беспокойство у остального мира, учитывая возможность дальнейших мутаций и размер экономики Китая.

Детали

С северо-востока страны до ее юго-запада работники крематориев сообщили AFP, что вовсю пытаются справиться с ростом смертности.

В Чунцине – городе с населением 30 миллионов человек, где власти на этой неделе призвали людей с легкими симптомами Covid выйти на работу – один рабочий сказал AFP, что в их крематории не хватило места для хранения тел.

«Количество тел, обнаруженных в последние дни, во много раз больше, чем раньше», - сказал сотрудник.

В южном мегаполисе Гуанчжоу сотрудник крематория в районе Цзенчен сообщил AFP, что они кремируют более 40 тел в день.

«У нас есть органы, закрепленные за нами из других районов. Другого выхода нет, – сказал сотрудник. – Это в три-четыре раза больше, чем в предыдущие годы, мы кремируем более 40 тел в день, тогда как раньше это было около дюжины. Весь Гуанчжоу такой».

В северо-восточном городе Шэньян сотрудник похоронной службы сказал, что тела умерших остаются непогребенными до пяти дней, потому что крематории «совершенно переполнены».

На вопрос AFP, был ли рост спроса вызван Covid, он сказал: «Как вы думаете? Я никогда не знал такого года как этот».

Дополнение

В столице Пекине местные власти во вторник сообщили всего о пяти случаях смерти от Covid-19 - по сравнению с двумя днем ранее.

Возле городского крематория Дунцзяо репортеры AFP увидели больше дюжины автомобилей, большинство из которых были катафалками или погребальными каретами.

Остановка обязательного тестирования осложнила отслеживание потерь от вспышки Covid в Китае, и власти на прошлой неделе признали, что теперь «невозможно» подсчитать сколько заболевших.

Во вторник чиновники здравоохранения Пекина заявили, что только умершие непосредственно от дыхательной недостаточности, вызванной вирусом, будут учитываться в статистике смертности от Covid.

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