Кожен четвертий фермер України скоротив чи зупинив виробництво через війну - ФАО

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«Сільськогосподарський сектор України залишається важливим джерелом коштів для існування для приблизно 13 мільйонів українців. Близько двох третин сільськогосподарського виробництва в Україні припадає на підприємства; сільські домогосподарства виробляють близько 32% продукції. Як видно із наведених у доповіді даних, 25% сільськогосподарських виробників України припинили свою діяльність або скоротили обсяги виробництва через війну», - заявив голова представництва ФАО в Україні П'єр Вотє.

Деталі

Крім того, через повномасштабну війну різко зросли витрати на сільськогосподарське виробництво: у рослинництві це торкнулося 72% домогосподарств, у тваринництві – 64%.

Понад половина сільських домогосподарств повідомили про зниження своїх доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У прифронтових областях ця тенденція була більш вираженою: у Сумській області скорочення становило 67%, у Миколаївській – 65, у Донецькій та Запорізькій – 63. Найбільшою мірою від зниження доходів страждають внутрішньо переміщені особи та ті, хто повертається до рідних місць після вимушеної втечі.

Як свідчать результати дослідження, у середині цього року близько половини сільських мешканців України витрачали на продукти харчування понад 50% своїх коштів. У прифронтових областях майже кожен п'ятий респондент (18%) заявив, що витратив на продукти харчування понад 75% загальних доходів сім'ї. Загалом у країні цей показник становить близько 14%.

Для подолання викликаних війною труднощів близько 57% опитаних сільських фермерів витрачали свої заощадження та позикові кошти, продавали виробничі активи, скорочували витрати на охорону здоров'я, зменшували закупівлю добрив, пестицидів, кормів для тварин та скорочували обсяги ветеринарного обслуговування.

У найближчі кілька місяців ситуація у рослинництві та тваринництві, швидше за все, погіршуватиметься. Українські фермери зіткнуться зі зниженням прибутку від продажу своєї продукції, а також з обмеженим доступом до добрив, пестицидів, палива та кормів для тварин. Кормів найбільше потребують зараз Чернівецька, Донецька Сумська, Вінницька, Закарпатська та Запорізька області.

У доповіді наголошується, що підтримка виробництва продуктів харчування могла б пом'якшити негативний вплив війни на продовольчу безпеку та надати фермерам кошти для існування. Автори дослідження вказують на те, що зараз дуже важливо відслідковувати ситуацію, що постійно змінюється, в сільськогосподарському секторі України, щоб більш ефективно опрацьовувати як короткострокові, так і довгострокові заходи.

Доповнення

За прогнозами молочна галузь зможе забезпечити українців своєю продукцією у розмірі 199 кг на одну людину на рік.