Кожен четвертий фермер України скоротив чи зупинив виробництво через війну - ФАО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Внаслідок повномасштабної війни рф, кожен четвертий український фермер скоротив або повністю зупинив сільськогосподарське виробництво. Найбільше постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська, Чернігівська та Миколаївська області. Про це свідчать результати дослідження проведеного фахівцями Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), інформує УНН.
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«Сільськогосподарський сектор України залишається важливим джерелом коштів для існування для приблизно 13 мільйонів українців. Близько двох третин сільськогосподарського виробництва в Україні припадає на підприємства; сільські домогосподарства виробляють близько 32% продукції. Як видно із наведених у доповіді даних, 25% сільськогосподарських виробників України припинили свою діяльність або скоротили обсяги виробництва через війну», - заявив голова представництва ФАО в Україні П'єр Вотє.
Деталі
Крім того, через повномасштабну війну різко зросли витрати на сільськогосподарське виробництво: у рослинництві це торкнулося 72% домогосподарств, у тваринництві – 64%.
Понад половина сільських домогосподарств повідомили про зниження своїх доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У прифронтових областях ця тенденція була більш вираженою: у Сумській області скорочення становило 67%, у Миколаївській – 65, у Донецькій та Запорізькій – 63. Найбільшою мірою від зниження доходів страждають внутрішньо переміщені особи та ті, хто повертається до рідних місць після вимушеної втечі.
Як свідчать результати дослідження, у середині цього року близько половини сільських мешканців України витрачали на продукти харчування понад 50% своїх коштів. У прифронтових областях майже кожен п'ятий респондент (18%) заявив, що витратив на продукти харчування понад 75% загальних доходів сім'ї. Загалом у країні цей показник становить близько 14%.
Для подолання викликаних війною труднощів близько 57% опитаних сільських фермерів витрачали свої заощадження та позикові кошти, продавали виробничі активи, скорочували витрати на охорону здоров'я, зменшували закупівлю добрив, пестицидів, кормів для тварин та скорочували обсяги ветеринарного обслуговування.
У найближчі кілька місяців ситуація у рослинництві та тваринництві, швидше за все, погіршуватиметься. Українські фермери зіткнуться зі зниженням прибутку від продажу своєї продукції, а також з обмеженим доступом до добрив, пестицидів, палива та кормів для тварин. Кормів найбільше потребують зараз Чернівецька, Донецька Сумська, Вінницька, Закарпатська та Запорізька області.
У доповіді наголошується, що підтримка виробництва продуктів харчування могла б пом'якшити негативний вплив війни на продовольчу безпеку та надати фермерам кошти для існування. Автори дослідження вказують на те, що зараз дуже важливо відслідковувати ситуацію, що постійно змінюється, в сільськогосподарському секторі України, щоб більш ефективно опрацьовувати як короткострокові, так і довгострокові заходи.
Доповнення
За прогнозами молочна галузь зможе забезпечити українців своєю продукцією у розмірі 199 кг на одну людину на рік.