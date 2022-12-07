В Мінагро повідомили, скільки кілограмів молокопродуктів припадає на одного українця

Молочна промисловість України, які інші сектори аграрної сфери переживають не найкращі свої часи. За даними Державної служби статистики, у 2022 році на 9% зменшилася загальна кількість поголів’я корів у всіх категоріях господарств, відповідно, обсяги виробництва молока також скоротилися.

Однак, як повідомляють у міністерстві, незважаючи на поточну ситуацію та воєнні дії, є і позитивні зрушення. До прикладу, частка поголів’я корів і обсяги виробленого молока у сільськогосподарських підприємствах збереглися. Вперше за останні роки торговельне сальдо по молочній групі товарів за січень-жовтень 2022 року було позитивним і становило 103,8 млн дол. Відповідно до балансу попиту та пропозиції молока та молочних продуктів у поточному році, прогноз виробництва молока за оптимістичних сценаріїв може складати 7,5 млн тонн. Це дозволить в нинішніх умовах забезпечити кожну особу 199 кг молокопродукції.

У міністерстві також повідомили, що урядом розроблений цілий пакет інструментів фінансової підтримки саме для господарств молочної та переробної галузей. Зокрема, мова йде про постанову про порядок надання бюджетної дотації фермерам на поголів’я корів у розмірі 5300 грн на одну корову. Вже понад 37 тис. фермерських господарств зареєструвалися на цю програму через державний аграрний реєстр.

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