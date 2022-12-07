В Минагро сообщили, сколько килограммов молокопродуктов приходится на одного украинца

Молочная промышленность Украины, как и другие сектора аграрной сферы переживают не лучшие свои времена. По данным Государственной службы статистики, в 2022 году на 9% уменьшилось общее количество поголовья коров во всех категориях хозяйств, соответственно, объемы производства молока также сократились.

Однако, как сообщают в министерстве, несмотря на текущую ситуацию и военные действия, есть и положительные сдвиги. К примеру, доля поголовья коров и объемы производимого молока в сельскохозяйственных предприятиях сохранились. Впервые за последние годы торговое сальдо по молочной группе товаров за январь-октябрь 2022 г. было положительным и составило 103,8 млн дол. Согласно балансу спроса и предложения молока и молочных продуктов в текущем году, прогноз производства молока при оптимистических сценариях может составлять 7,5 млн тонн. Это позволит в нынешних условиях обеспечить каждого человека 199 кг молокопродукции.

В министерстве также сообщили, что правительством разработан целый пакет инструментов финансовой поддержки именно для хозяйств молочной и перерабатывающей отраслей. В частности, речь идет о постановлении о порядке предоставления бюджетной дотации фермерам на поголовье коров в размере 5300 грн на одну корову. Уже более 37 тысяч фермерских хозяйств зарегистрировались на эту программу через государственный аграрный реестр.

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