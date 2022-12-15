Каждый четвертый фермер Украины сократил или остановил производство из-за войны войны - ФАО

ukru
Эксклюзив
16:00 • 18733 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 87167 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 110328 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104869 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100429 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81878 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109879 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135600 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122817 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136382 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 68676 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 114907 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 129216 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125977 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110702 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223773 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254397 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193231 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198880 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234356 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 52285 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110712 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117386 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125103 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140320 просмотра
Актуальное
Каждый четвертый фермер Украины сократил или остановил производство из-за войны войны - ФАО

Каждый четвертый фермер Украины сократил или остановил производство из-за войны войны - ФАО

Киев • УНН

 • 742977 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В результате полномасштабной войны рф каждый четвертый украинский фермер сократил или полностью остановил сельскохозяйственное производство. Больше всего пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская, Черниговская и Николаевская области. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), информирует УНН.

Цитата

«Сельскохозяйственный сектор Украины остается важным источником средств к существованию для примерно 13 миллионов украинцев. Около двух третей сельскохозяйственного производства в Украине приходится на предприятия; сельские домохозяйства производят около 32% продукции. Как видно из приведенных в докладе данных, 25% сельскохозяйственных производителей Украины прекратили свою деятельность или сократили объемы производства из-за войны», - заявил глава представительства ФАО в Украине Пьер Вотье.

Детали 

Кроме того, из-за полномасштабной войны резко возросли затраты на сельскохозяйственное производство: в растениеводстве это коснулось 72% домохозяйств, в животноводстве – 64%.

Более половины сельских домохозяйств сообщили о снижении своих доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прифронтовых областях эта тенденция была более выраженной: в Сумской области сокращение составило 67%, в Николаевской – 65, в Донецкой и Запорожской – 63. В наибольшей степени от снижения доходов страдают внутренне перемещенные лица и возвращающиеся в родные места после вынужденного побега.

Как свидетельствуют результаты исследования, в середине этого года около половины сельских жителей Украины тратили на продукты питания более 50% своих средств. В прифронтовых областях почти каждый пятый респондент (18%) заявил, что потратил на продукты питания более 75% от общих доходов семьи. В целом по стране этот показатель составляет около 14%.

Для преодоления вызванных войной проблем около 57% опрошенных сельских фермеров тратили свои сбережения и заемные средства, продавали производственные активы, сокращали расходы на здравоохранение, уменьшали закупку удобрений, пестицидов, кормов для животных и сокращали объемы ветеринарного обслуживания.

В ближайшие несколько месяцев ситуация в растениеводстве и животноводстве, скорее всего, будет ухудшаться. Украинские фермеры столкнутся со снижением прибыли от продаж своей продукции, а также с ограниченным доступом к удобрениям, пестицидам, топливу и кормам для животных. В кормах больше нуждаются сейчас Черновицкая, Донецкая, Сумская, Винницкая, Закарпатская и Запорожская области.

В докладе отмечается, что поддержка производства продуктов питания могла бы смягчить негативное влияние войны на продовольственную безопасность и предоставить фермерам средства к существованию. Авторы исследования указывают на то, что сейчас очень важно отслеживать постоянно меняющуюся ситуацию в сельскохозяйственном секторе Украины, чтобы более эффективно прорабатывать как краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия.

Дополнение

По прогнозам молочная отрасль сможет обеспечить украинцев своей продукцией в размере 199 кг на одного человека в год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы