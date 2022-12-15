Каждый четвертый фермер Украины сократил или остановил производство из-за войны войны - ФАО

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«Сельскохозяйственный сектор Украины остается важным источником средств к существованию для примерно 13 миллионов украинцев. Около двух третей сельскохозяйственного производства в Украине приходится на предприятия; сельские домохозяйства производят около 32% продукции. Как видно из приведенных в докладе данных, 25% сельскохозяйственных производителей Украины прекратили свою деятельность или сократили объемы производства из-за войны», - заявил глава представительства ФАО в Украине Пьер Вотье.

Детали

Кроме того, из-за полномасштабной войны резко возросли затраты на сельскохозяйственное производство: в растениеводстве это коснулось 72% домохозяйств, в животноводстве – 64%.

Более половины сельских домохозяйств сообщили о снижении своих доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прифронтовых областях эта тенденция была более выраженной: в Сумской области сокращение составило 67%, в Николаевской – 65, в Донецкой и Запорожской – 63. В наибольшей степени от снижения доходов страдают внутренне перемещенные лица и возвращающиеся в родные места после вынужденного побега.

Как свидетельствуют результаты исследования, в середине этого года около половины сельских жителей Украины тратили на продукты питания более 50% своих средств. В прифронтовых областях почти каждый пятый респондент (18%) заявил, что потратил на продукты питания более 75% от общих доходов семьи. В целом по стране этот показатель составляет около 14%.

Для преодоления вызванных войной проблем около 57% опрошенных сельских фермеров тратили свои сбережения и заемные средства, продавали производственные активы, сокращали расходы на здравоохранение, уменьшали закупку удобрений, пестицидов, кормов для животных и сокращали объемы ветеринарного обслуживания.

В ближайшие несколько месяцев ситуация в растениеводстве и животноводстве, скорее всего, будет ухудшаться. Украинские фермеры столкнутся со снижением прибыли от продаж своей продукции, а также с ограниченным доступом к удобрениям, пестицидам, топливу и кормам для животных. В кормах больше нуждаются сейчас Черновицкая, Донецкая, Сумская, Винницкая, Закарпатская и Запорожская области.

В докладе отмечается, что поддержка производства продуктов питания могла бы смягчить негативное влияние войны на продовольственную безопасность и предоставить фермерам средства к существованию. Авторы исследования указывают на то, что сейчас очень важно отслеживать постоянно меняющуюся ситуацию в сельскохозяйственном секторе Украины, чтобы более эффективно прорабатывать как краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия.

Дополнение

По прогнозам молочная отрасль сможет обеспечить украинцев своей продукцией в размере 199 кг на одного человека в год.