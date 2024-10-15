Костін про страти українських військовополонених: це цілеспрямована політика рф

За останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених. Ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою рф. В Офісу Генпрокурора є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю бельгійському медіа La Libre, передає УНН з посиланням на ОГП.

Костін зазначив, що більшість російських воєнних злочинців засуджено українськими судами заочно, але вирок суду має фундаментальне значення для процесу відновлення справедливості та зцілення постраждалих.

Розслідування воєнних злочинів під час конфлікту, безумовно, є надзвичайно складним. Ми документуємо, розслідуємо і переслідуємо в національних судах кожен злочин, скоєний агресором. Але наше завдання йде набагато далі. Ми впроваджуємо методологію переслідування більш специфічних злочинів, таких як сексуальне насильство, злочини проти дітей та екологічні злочини - сказав Костін.

Генпрокурор додав, що за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених. Катування і страти без суду і слідства використовуються як зброя війни, залякування і знищення.

"Ми можемо довести, що ці випадки є не поодинокими інцидентами, а організованою та цілеспрямованою політикою. Наприклад, у нас є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців", - розповів Костін.

Шістьом військовим рф повідомили про підозру через страти українських військовополонених – ОГП

За словами Костіна, одне з ключових завдань для правосуддя – відповідальність росії та її керівництва за злочин агресії, без якого не було б понад 140 тис. воєнних злочинів.

Важливо притягнути до відповідальності натхненників цього вторгнення - президента, прем'єр-міністра, членів так званої "трійки" - і показати їм, що вони можуть понести відповідальність, незважаючи на прогалини в міжнародному праві. МКС не має юрисдикції в цьому питанні, але ми працюємо над правовою формулою з близько 40 державами по всьому світу - сказав Костін.

Тому Костін наголосив, що якщо путін наважиться відвідати зустріч G20 у Бразилії – він має бути заарештований.

"Відмова виконати ордер на арешт посилює позиції росії. Всі наші надії тепер покладаються на незалежність бразильської судової системи", - зазначив Генпрокурор.

Доповнення

4 жовтня в ОГП повідомляли, що росіяни стратили на полі бою 93 українських бійців, 80% цих страт сталися в цьому році.

DeepState повідомляло, що 10 жовтня росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині.