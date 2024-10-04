Шістьом військовим рф повідомили про підозру через страти українських військовополонених – ОГП
Київ • УНН
ОГП відкрило 38 кримінальних проваджень щодо страт українських військовополонених. Шістьом російським військовослужбовцям повідомлено про підозру, двоє вже засуджені.
Наразі відкрито 38 кримінальних проваджень через страти українських військовополонених окупантами. Шість військовослужбовців росії отримали підозри. Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Станом на сьогодні ми маємо 708 підозрюваних. Це представники зс російської федерації, яких вже офіційно підозрюють. Окрім того, у нас є тисячі тих, по кому ми працюємо. Але ці вже отримали підозру у вчиненні воєнних злочинів, з них 131 засуджений за вчинення воєнних злочинів всього діапазону
Також він розповів про кількість справ щодо страт росіянами українських військовополонених.
Якщо говорити про страти наших військовополонених, то наразі у нас 38 кримінальних проваджень, які здійснюються за цими фактами. Ми вже маємо шість військовослужбовців, які отримали підозри. Щодо трьох з них справи перебувають в судах й по двох з цих трьох є вироки. Паралельно ми відпрацьовуємо тих хто катує наших бійців, хто жорстоко поводиться з ними в місцях несвободи. Таких осіб у нас вже 34, які отримали підозри від національних правоохоронних органів
Доповнення
Бєлоусов повідомив, що наразі відомо, що російські окупанти стратили 93 українських військових саме на полі бою. 80% цих страт відбулися в цьому році. Це свідчить про серйозне збільшення таких випадків.
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф.
Юрій Бєлоусов також повідомляв, що Офіс Генпрокурора попередньо встановив дані 16 українських військових, яких розстріляли росіяни. Також є розуміння який підрозділ зс рф може бути причетним до вчинення цього злочину, але інформація перевіряється.
У ГУР не підтвердили ліквідацію окупантів, причетних до ймовірної страти військовополонених04.12.23, 12:34 • 25993 перегляди