Шістьом військовим рф повідомили про підозру через страти українських військовополонених – ОГП

Наразі відкрито 38 кримінальних проваджень через страти українських військовополонених окупантами. Шість військовослужбовців росії отримали підозри. Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Станом на сьогодні ми маємо 708 підозрюваних. Це представники зс російської федерації, яких вже офіційно підозрюють. Окрім того, у нас є тисячі тих, по кому ми працюємо. Але ці вже отримали підозру у вчиненні воєнних злочинів, з них 131 засуджений за вчинення воєнних злочинів всього діапазону

Також він розповів про кількість справ щодо страт росіянами українських військовополонених.

Якщо говорити про страти наших військовополонених, то наразі у нас 38 кримінальних проваджень, які здійснюються за цими фактами. Ми вже маємо шість військовослужбовців, які отримали підозри. Щодо трьох з них справи перебувають в судах й по двох з цих трьох є вироки. Паралельно ми відпрацьовуємо тих хто катує наших бійців, хто жорстоко поводиться з ними в місцях несвободи. Таких осіб у нас вже 34, які отримали підозри від національних правоохоронних органів