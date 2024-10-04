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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шестерым военным рф сообщили о подозрении из-за казни украинских военнопленных - ОГП

Шестерым военным рф сообщили о подозрении из-за казни украинских военнопленных - ОГП

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 14:55  •  5516 просмотра

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ОГП открыло 38 уголовных производств по казням украинских военнопленных. Шестерым российским военнослужащим сообщено о подозрении, двое уже осуждены.

Сейчас открыто 38 уголовных производств из-за казни украинских  военнопленных оккупантами. Шесть военнослужащих россии получили подозрения. Об этом сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня мы имеем 708 подозреваемых. Это представители вс российской федерации, которых уже официально подозревают. Кроме того, у нас есть тысячи тех, по кому мы работаем. Но эти уже получили подозрение в совершении военных преступлений, из них 131 осужден за совершение военных преступлений всего диапазона

- рассказал Белоусов.

Также он рассказал о количестве дел по казням россиянами украинских военнопленных.

Если говорить о казнях наших военнопленных, то сейчас у нас 38 уголовных производств, которые осуществляются по этим фактам. Мы уже имеем шесть военнослужащих, которые получили подозрения. По трем из них дела находятся в судах и по двум из этих трех есть приговоры. Параллельно мы отрабатываем тех, кто пытает наших бойцов, кто жестоко обращается с ними в местах несвободы. Таких лиц у нас уже 34, которые получили подозрения от национальных правоохранительных органов

- сказал Белоусов.

Дополнение

Белоусов сообщил, что сейчас известно, что российские оккупанты казнили 93 украинских военных именно на поле боя. 80% этих казней произошли в этом году. Это свидетельствует о серьезном увеличении таких случаев.

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф.

Юрий Белоусов также сообщал, что Офис Генпрокурора предварительно установил данные 16 украинских военных, которых расстреляли россияне. Также есть понимание какое подразделение ВС рф может быть причастно к совершению этого преступления, но информация проверяется. 

В ГУР не подтвердили ликвидацию оккупантов, причастных к вероятной казни военнопленных4 декабря 2023, 10:34 • 25878 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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