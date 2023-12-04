В ГУР не подтвердили ликвидацию оккупантов, причастных к вероятной казни военнопленных
Киев • УНН
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов не может подтвердить ликвидацию российских оккупантов, которых обвиняют в расстреле украинских военнопленных вблизи Степного Донецкой области.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что пока не может подтвердить слова руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, который ранее в эфире телемарафона сказал, что Силы обороны ликвидировали всех российских оккупантов, причастных к вероятному расстрелу безоружных украинских воинов возле Степного в Донецкой области. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, передает УНН.
Сейчас трудно сказать, что тех именно (причастных к расстрелу военных рф- ред.). Но ситуация под Авдеевкой и данным конкретно населенным пунктом очень динамичная. И да, есть информация, это не единичные случаи, когда укрепления переходят из рук в руки. Однако утверждать, что именно те ликвидированы, мы сейчас не можем. Этот момент надо дополнительно верифицировать
Нет, по данным Юсова, и деталей относительно того, представители каких именно подразделений российской армии могли это сделать. Представитель ГУР называет такую информацию "чувствительной" и говорит, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.
Дополнение
2 декабря 2023 года в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских защитников российскими военнослужащими. По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе с. Степное Покровского района.
В Управлении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердили расстрел оккупантами двух украинских солдат, которые сдавались в плен.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни, отметив, что казнь тех, кто сдается в плен, - это военное преступление. Омбудсман Украины по этому поводу уже обратился в Международный комитет Красного Креста и в Организацию Объединенных Наций.
Украина начала досудебное расследование по видео с расстрелом безоружных военнослужащих ВСУ в Покровском районе оккупационными войсками РФ.
В ГУР не подтвердили ликвидацию оккупантов, причастных к вероятной казни военнопленных
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов не может подтвердить ликвидацию российских оккупантов, которых обвиняют в расстреле украинских военнопленных вблизи Степного Донецкой области.
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