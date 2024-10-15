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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Костин о казнях украинских военнопленных: это целенаправленная политика рф

Костин о казнях украинских военнопленных: это целенаправленная политика рф

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 11:00  •  854 просмотра

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Генпрокурор Костин заявил о росте количества казней украинских военнопленных. По его словам, это не единичные случаи, а организованная политика рф, подтвержденная аудиозаписью приказа российского офицера.

За последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных. Эти преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой рф. В Офисе Генпрокурора есть аудиозапись, на которой российский офицер приказывает своим войскам не брать пленных на поле боя, а убивать украинцев. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью бельгийскому медиа La Libre, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Костин отметил, что большинство российских военных преступников осуждены украинскими судами заочно, но приговор суда имеет фундаментальное значение для процесса восстановления справедливости и исцеления пострадавших.

Расследование военных преступлений во время конфликта, безусловно, является чрезвычайно сложным. Мы документируем, расследуем и преследуем в национальных судах каждое преступление, совершенное агрессором. Но наша задача идет гораздо дальше. Мы внедряем методологию преследования более специфических преступлений, таких как сексуальное насилие, преступления против детей и экологические преступления

- сказал Костин.

Генпрокурор добавил, что за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных. Пытки и казни без суда и следствия используются как оружие войны, запугивания и уничтожения.

"Мы можем доказать, что эти случаи являются не единичными инцидентами, а организованной и целенаправленной политикой. Например, у нас есть аудиозапись, на которой российский офицер приказывает своим войскам не брать пленных на поле боя, а убивать украинцев", - рассказал Костин.

Шестерым военным рф сообщили о подозрении из-за казни украинских военнопленных - ОГП4 октября 2024, 14:55 • 17668 просмотров

По словам Костина, одна из ключевых задач для правосудия - ответственность России и ее руководства за преступление агрессии, без которого не было бы более 140 тыс. военных преступлений.

Важно привлечь к ответственности вдохновителей этого вторжения - президента, премьер-министра, членов так называемой "тройки" - и показать им, что они могут понести ответственность, несмотря на пробелы в международном праве. МУС не имеет юрисдикции в этом вопросе, но мы работаем над правовой формулой с около 40 государствами по всему миру

- сказал Костин.

Поэтому Костин отметил, что если путин решится посетить встречу G20 в Бразилии - он должен быть арестован.

"Отказ выполнить ордер на арест усиливает позиции россии. Все наши надежды теперь возлагаются на независимость бразильской судебной системы", - отметил Генпрокурор.

Дополнение

4 октября в ОГП сообщали, что россияне казнили на поле боя 93 украинских бойцов, 80% этих казней произошли в этом году.

DeepState сообщало, что 10 октября россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
andrei-kostinАндрей Костин
braziliyaБразилия
ukrainaУкраина