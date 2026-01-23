Корупційний механізм у податковій Чернігівщини: повідомлено про підозру двом керівникам і головному інспектору

$43.170.01
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 13375 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 14781 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 14534 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 22399 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 46978 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21200 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24155 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32946 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71751 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20
Суддя США висловив сумніви щодо законності будівництва бальної зали Трампа - The Independent23 січня, 10:09
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft16:14
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71751 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 67691 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 70173 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Ґренландія
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Корупційний механізм у податковій Чернігівщини: повідомлено про підозру двом керівникам і головному інспектору

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Двом керівникам та головному інспектору податкової Чернігівщини повідомлено про підозру у вимаганні хабарів. Вони систематично отримували кошти від підприємців за "лояльність" під час перевірок.

Корупційний механізм у податковій Чернігівщини: повідомлено про підозру двом керівникам і головному інспектору

У Чернігівській області викрили системну корупційну схему в податковій службі. Двоє керівників структурних підрозділів та головний державний інспектор отримали підозри у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від підприємців за "лояльність" під час перевірок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури викрито схему системного отримання неправомірної вигоди службовими особами податкової служби у Чернігівській області

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці систематично вимагали та отримували кошти від підприємців за так звану "лояльність" під час проведення податкових перевірок. Йдеться про порушення у сфері торгівлі підакцизними товарами, провадження господарської діяльності без відповідних ліцензій, а також порушення вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Слідством встановлено, що службові особи побудували стабільно діючу корупційну схему. Підприємці сплачували щомісячні та щорічні "відкати", розмір яких залежав від суми штрафних санкцій, що підлягали нарахуванню. За неправомірну вигоду податківці дозволяли працювати без ліцензій, штучно зменшували суми штрафів або взагалі не фіксували виявлені порушення.

23 січня 2026 року усім трьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – прохання та одержання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, за невчинення дій з використанням наданих їм службових повноважень, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Цього ж дня проведено обшуки, під час яких вилучено грошові кошти, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, чорнові записи та службову документацію, що стосується перевірок суб’єктів господарювання

- додали у Генпрокуратурі.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх відсторонення від займаних посад.

Захист за 2 тис. доларів: у Вінниці викрили схему силового "відбиття" чоловіків від мобілізації23.01.26, 19:28

Ольга Розгон

