Корупційний механізм у податковій Чернігівщини: повідомлено про підозру двом керівникам і головному інспектору

У Чернігівській області викрили системну корупційну схему в податковій службі. Двоє керівників структурних підрозділів та головний державний інспектор отримали підозри у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від підприємців за "лояльність" під час перевірок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури викрито схему системного отримання неправомірної вигоди службовими особами податкової служби у Чернігівській області - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці систематично вимагали та отримували кошти від підприємців за так звану "лояльність" під час проведення податкових перевірок. Йдеться про порушення у сфері торгівлі підакцизними товарами, провадження господарської діяльності без відповідних ліцензій, а також порушення вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Слідством встановлено, що службові особи побудували стабільно діючу корупційну схему. Підприємці сплачували щомісячні та щорічні "відкати", розмір яких залежав від суми штрафних санкцій, що підлягали нарахуванню. За неправомірну вигоду податківці дозволяли працювати без ліцензій, штучно зменшували суми штрафів або взагалі не фіксували виявлені порушення.

23 січня 2026 року усім трьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – прохання та одержання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, за невчинення дій з використанням наданих їм службових повноважень, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Цього ж дня проведено обшуки, під час яких вилучено грошові кошти, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, чорнові записи та службову документацію, що стосується перевірок суб’єктів господарювання - додали у Генпрокуратурі.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх відсторонення від займаних посад.

