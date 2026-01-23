Коррупционный механизм в налоговой Черниговщины: сообщено о подозрении двум руководителям и главному инспектору

$43.170.01
19:10 • 272 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 2864 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 14277 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 15567 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 14961 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 22739 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 47483 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21301 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24218 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 33024 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20 • 44037 просмотра
Судья США выразил сомнения в законности строительства бального зала Трампа - The Independent23 января, 10:09 • 4448 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 19073 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 18800 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 6474 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 14277 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 47483 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 72049 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 67948 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 70404 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Гренландия
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 18861 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 19140 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 36038 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 51442 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 46158 просмотра
Коррупционный механизм в налоговой Черниговщины: сообщено о подозрении двум руководителям и главному инспектору

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Двум руководителям и главному инспектору налоговой Черниговщины сообщено о подозрении в вымогательстве взяток. Они систематически получали средства от предпринимателей за "лояльность" во время проверок.

Коррупционный механизм в налоговой Черниговщины: сообщено о подозрении двум руководителям и главному инспектору

В Черниговской области разоблачили системную коррупционную схему в налоговой службе. Двое руководителей структурных подразделений и главный государственный инспектор получили подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей за "лояльность" во время проверок. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Черниговской областной прокуратуры разоблачена схема системного получения неправомерной выгоды должностными лицами налоговой службы в Черниговской области

- говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица систематически требовали и получали средства от предпринимателей за так называемую "лояльность" во время проведения налоговых проверок. Речь идет о нарушениях в сфере торговли подакцизными товарами, осуществления хозяйственной деятельности без соответствующих лицензий, а также нарушениях требований по применению регистраторов расчетных операций.

Следствием установлено, что должностные лица построили стабильно действующую коррупционную схему. Предприниматели платили ежемесячные и ежегодные "откаты", размер которых зависел от суммы штрафных санкций, подлежащих начислению. За неправомерную выгоду налоговики позволяли работать без лицензий, искусственно уменьшали суммы штрафов или вообще не фиксировали выявленные нарушения.

23 января 2026 года всем троим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины – просьба и получение неправомерной выгоды должностными лицами, занимающими ответственное положение, за несовершение действий с использованием предоставленных им служебных полномочий, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.

В этот же день проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи и служебная документация, касающаяся проверок субъектов хозяйствования

- добавили в Генпрокуратуре.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемым мер пресечения и их отстранении от занимаемых должностей.

Ольга Розгон

