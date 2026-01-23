Коррупционный механизм в налоговой Черниговщины: сообщено о подозрении двум руководителям и главному инспектору

В Черниговской области разоблачили системную коррупционную схему в налоговой службе. Двое руководителей структурных подразделений и главный государственный инспектор получили подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей за "лояльность" во время проверок. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Черниговской областной прокуратуры разоблачена схема системного получения неправомерной выгоды должностными лицами налоговой службы в Черниговской области - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица систематически требовали и получали средства от предпринимателей за так называемую "лояльность" во время проведения налоговых проверок. Речь идет о нарушениях в сфере торговли подакцизными товарами, осуществления хозяйственной деятельности без соответствующих лицензий, а также нарушениях требований по применению регистраторов расчетных операций.

Следствием установлено, что должностные лица построили стабильно действующую коррупционную схему. Предприниматели платили ежемесячные и ежегодные "откаты", размер которых зависел от суммы штрафных санкций, подлежащих начислению. За неправомерную выгоду налоговики позволяли работать без лицензий, искусственно уменьшали суммы штрафов или вообще не фиксировали выявленные нарушения.

23 января 2026 года всем троим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины – просьба и получение неправомерной выгоды должностными лицами, занимающими ответственное положение, за несовершение действий с использованием предоставленных им служебных полномочий, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.

В этот же день проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи и служебная документация, касающаяся проверок субъектов хозяйствования - добавили в Генпрокуратуре.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемым мер пресечения и их отстранении от занимаемых должностей.

Защита за 2 тыс. долларов: в Виннице разоблачили схему силового "отбивания" мужчин от мобилизации