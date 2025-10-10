Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях

Спеціалізовані прокуратури продовжують роботу із викриття фактів корупції, службових зловживань і незаконного використання військовослужбовців. Зокрема, судитимуть підполковника – начальника квартирно-експлуатаційної служби однієї з військових частин за використання підлеглих у власних цілях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Східний регіон

Повідомляється, що Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо підполковника – начальника квартирно-експлуатаційної служби однієї з військових частин. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні від військової служби.

За даними слідства, упродовж 2023–2024 років підполковник систематично залучав двох підлеглих військовослужбовців до будівельних та господарських робіт у власному домоволодінні на Донеччині. Крім того, вони збудували МАФ для торгівлі продуктами та вуличною їжею, якою займалася родина посадовця.

Підлеглі фактично не виконували своїх службових обов’язків, але отримували повне грошове забезпечення – 2,18 млн грн та 2,21 млн грн відповідно. Загальні збитки державі склали понад 4,3 млн грн.

Посадовець також приховував відсутність підлеглих у частині, сприяючи їхньому ухиленню від несення військової служби.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Територіальне управління ДБР у місті Краматорську.

Інші викриття спеціалізованих прокуратур у 2025 році:

Південний регіон

Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розслідує випадки, коли військові посадовці примушували підлеглих будувати об’єкти замість виконання службових обов’язків.

Розпочато низку кримінальних проваджень за зловживання владою (ч. 1, 2 ст. 364 КК України) та перевищення військових службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). В одному провадженні повідомлено про підозру, ще три обвинувальні акти передано до суду.

Центральний регіон

Прокурори викрили випадки незаконного залучення командирами військових частин підлеглих до виконання робіт, не пов’язаних із проходженням служби. Розпочато кримінальні провадження за статтями зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України), перевищення військовими службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України) та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом обману (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). До суду скеровано два обвинувальні акти, ще в одному провадженні повідомлено про підозру.

Західний регіон

Розслідували випадки незаконного залучення військовослужбовців до виконання робіт, не пов’язаних із проходженням військової служби, а також одержання неправомірної вигоди, перевищення і зловживання службовим становищем з боку військового командування. Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України. До суду скеровано 4 обвинувальних акти, ще у 2 кримінальних провадженнях розслідування триває, особам повідомлено про підозру. Загальна сума завданих державі збитків перевищує 9 мільйонів гривень.

