Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях

$41.400.09
48.140.04
ukenru
13:35 • 722 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
12:07 • 5440 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
10:53 • 17666 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 23536 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 15711 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 17443 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17582 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25531 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45262 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35779 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10 жовтня, 04:30 • 15619 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 17122 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго10 жовтня, 06:38 • 23301 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 14543 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго09:38 • 14641 перегляди
Публікації
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto13:35 • 720 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 17664 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 23534 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 75787 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 81212 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Марк Рютте
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Харківська область
Сумська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 7690 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 11340 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 14774 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 75787 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 32609 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Спеціалізована прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо підполковника, який залучав підлеглих до будівельних робіт у власному домоволодінні та будівництва МАФу. Державі завдано збитків на понад 4,3 млн грн.

Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях

Спеціалізовані прокуратури продовжують роботу із викриття фактів корупції, службових зловживань і незаконного використання військовослужбовців. Зокрема, судитимуть підполковника – начальника квартирно-експлуатаційної служби однієї з військових частин за використання підлеглих у власних цілях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Східний регіон

Повідомляється, що Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо підполковника – начальника квартирно-експлуатаційної служби однієї з військових частин. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні від військової служби.

 За даними слідства, упродовж 2023–2024 років підполковник систематично залучав двох підлеглих військовослужбовців до будівельних та господарських робіт у власному домоволодінні на Донеччині. Крім того, вони збудували МАФ для торгівлі продуктами та вуличною їжею, якою займалася родина посадовця.

Підлеглі фактично не виконували своїх службових обов’язків, але отримували повне грошове забезпечення – 2,18 млн грн та 2,21 млн грн відповідно. Загальні збитки державі склали понад 4,3 млн грн.

Посадовець також приховував відсутність підлеглих у частині, сприяючи їхньому ухиленню від несення військової служби.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Територіальне управління ДБР у місті Краматорську.

Інші викриття спеціалізованих прокуратур у 2025 році:

Південний регіон 

Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розслідує випадки, коли військові посадовці примушували підлеглих будувати об’єкти замість виконання службових обов’язків.

Розпочато низку кримінальних проваджень за зловживання владою (ч. 1, 2 ст. 364 КК України) та перевищення військових службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). В одному провадженні повідомлено про підозру, ще три обвинувальні акти передано до суду.

Крутили шаурму замість служби: на Донеччині судитимуть офіцера, який змушував бійців працювати на кіоск дружини – ДБР07.10.25, 10:32 • 2667 переглядiв

Центральний регіон

Прокурори викрили випадки незаконного залучення командирами військових частин підлеглих до виконання робіт, не пов’язаних із проходженням служби. Розпочато кримінальні провадження за статтями зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України), перевищення військовими службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України) та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом обману (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). До суду скеровано два обвинувальні акти, ще в одному провадженні повідомлено про підозру.

Західний регіон

Розслідували випадки незаконного залучення військовослужбовців до виконання робіт, не пов’язаних із проходженням військової служби, а також одержання неправомірної вигоди, перевищення і зловживання службовим становищем з боку військового командування. Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України. До суду скеровано 4 обвинувальних акти, ще у 2 кримінальних провадженнях розслідування триває, особам повідомлено про підозру. Загальна сума завданих державі збитків перевищує 9 мільйонів гривень.

Шість керівників підрозділу матеріально-технічного забезпечення НГУ відсторонені від посад – МВС10.05.25, 13:45 • 3518 переглядiв

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна