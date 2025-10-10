Коррупция и злоупотребления в воинских частях: Офис Генпрокурора рассказал о раскрытии преступлений в нескольких областях

Специализированные прокуратуры продолжают работу по разоблачению фактов коррупции, служебных злоупотреблений и незаконного использования военнослужащих. В частности, будут судить подполковника – начальника квартирно-эксплуатационной службы одной из воинских частей за использование подчиненных в собственных целях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Восточный регион

Сообщается, что Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении подполковника – начальника квартирно-эксплуатационной службы одной из воинских частей. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от военной службы.

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов подполковник систематически привлекал двух подчиненных военнослужащих к строительным и хозяйственным работам в собственном домовладении в Донецкой области. Кроме того, они построили МАФ для торговли продуктами и уличной едой, которой занималась семья должностного лица.

Подчиненные фактически не выполняли своих служебных обязанностей, но получали полное денежное обеспечение – 2,18 млн грн и 2,21 млн грн соответственно. Общие убытки государству составили более 4,3 млн грн.

Должностное лицо также скрывало отсутствие подчиненных в части, способствуя их уклонению от несения военной службы.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляло Территориальное управление ГБР в городе Краматорске.

Другие разоблачения специализированных прокуратур в 2025 году:

Южный регион

Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны расследует случаи, когда военные должностные лица принуждали подчиненных строить объекты вместо выполнения служебных обязанностей.

Начат ряд уголовных производств за злоупотребление властью (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины) и превышение военных служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). В одном производстве сообщено о подозрении, еще три обвинительных акта переданы в суд.

Крутили шаурму вместо службы: в Донецкой области будут судить офицера, который заставлял бойцов работать на киоск жены – ГБР

Центральный регион

Прокуроры разоблачили случаи незаконного привлечения командирами воинских частей подчиненных к выполнению работ, не связанных с прохождением службы. Начаты уголовные производства по статьям злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины), превышение военными служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) и пособничество в уклонении от военной службы путем обмана (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). В суд направлено два обвинительных акта, еще в одном производстве сообщено о подозрении.

Западный регион

Расследовали случаи незаконного привлечения военнослужащих к выполнению работ, не связанных с прохождением военной службы, а также получение неправомерной выгоды, превышение и злоупотребление служебным положением со стороны военного командования. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины. В суд направлено 4 обвинительных акта, еще в 2 уголовных производствах расследование продолжается, лицам сообщено о подозрении. Общая сумма нанесенного государству ущерба превышает 9 миллионов гривен.

Шесть руководителей подразделения материально-технического обеспечения НГУ отстранены от должностей – МВД