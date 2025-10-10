Коррупция и злоупотребления в воинских частях: Офис Генпрокурора рассказал о раскрытии преступлений в нескольких областях

$41.400.09
48.140.04
ukenru
12:07 • 4018 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10:53 • 16107 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 22224 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 15054 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 17002 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17385 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25414 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45177 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 42294 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42292 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30 • 15098 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 16559 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 22757 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 13779 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго09:38 • 14076 просмотра
публикации
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 16130 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 22243 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 74950 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 80658 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 74648 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Радослав Сикорский
Марк Рютте
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Харьковская область
Сумская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 6940 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 10954 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 13883 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 74953 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 32329 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МиГ-31

Коррупция и злоупотребления в воинских частях: Офис Генпрокурора рассказал о раскрытии преступлений в нескольких областях

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Специализированная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подполковника, который привлекал подчиненных к строительным работам в собственном домовладении и строительству МАФа. Государству нанесен ущерб на более чем 4,3 млн грн.

Коррупция и злоупотребления в воинских частях: Офис Генпрокурора рассказал о раскрытии преступлений в нескольких областях

Специализированные прокуратуры продолжают работу по разоблачению фактов коррупции, служебных злоупотреблений и незаконного использования военнослужащих. В частности, будут судить подполковника – начальника квартирно-эксплуатационной службы одной из воинских частей за использование подчиненных в собственных целях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Восточный регион

Сообщается, что Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении подполковника – начальника квартирно-эксплуатационной службы одной из воинских частей. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от военной службы.

 По данным следствия, в течение 2023–2024 годов подполковник систематически привлекал двух подчиненных военнослужащих к строительным и хозяйственным работам в собственном домовладении в Донецкой области. Кроме того, они построили МАФ для торговли продуктами и уличной едой, которой занималась семья должностного лица.

Подчиненные фактически не выполняли своих служебных обязанностей, но получали полное денежное обеспечение – 2,18 млн грн и 2,21 млн грн соответственно. Общие убытки государству составили более 4,3 млн грн.

Должностное лицо также скрывало отсутствие подчиненных в части, способствуя их уклонению от несения военной службы.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляло Территориальное управление ГБР в городе Краматорске.

Другие разоблачения специализированных прокуратур в 2025 году:

Южный регион 

Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны расследует случаи, когда военные должностные лица принуждали подчиненных строить объекты вместо выполнения служебных обязанностей.

Начат ряд уголовных производств за злоупотребление властью (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины) и превышение военных служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). В одном производстве сообщено о подозрении, еще три обвинительных акта переданы в суд.

Крутили шаурму вместо службы: в Донецкой области будут судить офицера, который заставлял бойцов работать на киоск жены – ГБР07.10.25, 10:32 • 2667 просмотров

Центральный регион

Прокуроры разоблачили случаи незаконного привлечения командирами воинских частей подчиненных к выполнению работ, не связанных с прохождением службы. Начаты уголовные производства по статьям злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины), превышение военными служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) и пособничество в уклонении от военной службы путем обмана (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). В суд направлено два обвинительных акта, еще в одном производстве сообщено о подозрении.

Западный регион

Расследовали случаи незаконного привлечения военнослужащих к выполнению работ, не связанных с прохождением военной службы, а также получение неправомерной выгоды, превышение и злоупотребление служебным положением со стороны военного командования. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины. В суд направлено 4 обвинительных акта, еще в 2 уголовных производствах расследование продолжается, лицам сообщено о подозрении. Общая сумма нанесенного государству ущерба превышает 9 миллионов гривен.

Шесть руководителей подразделения материально-технического обеспечения НГУ отстранены от должностей – МВД10.05.25, 13:45 • 3516 просмотров

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина