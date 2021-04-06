Коронавірус та зір: офтальмолог розповів, як в часи епідемії зберегти зір вам та вашій дитині

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Covid-19 здатен нанести шкоду будь-яким системам в організмі людини. Очі — не виняток. Як вберегти зір від коронавірусу, на що слід звернути увагу та хто у зоні підвищеного ризику в інтерв’ю УНН розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л.Шупика Сергій Риков.

— Очі — “відкриті ворота” для коронавируса, чи правда це? Це одна з дверей.

Ми говоримо про те, що дихальні шляхи — це в першу чергу. Руки — це контакт, а очі — це слизова оболонка. І саме тому це ворота, тому що в оці є слізна рідина та коли вірус потрапляє, то слізна рідина, сльоза, адже вона не тече, тому що ми коли вдихаємо, то створюється негативний тиск носоглотки і ми ковтаємо цю сльозу. Вона потрапляє в ніс, і ми ковтаємо. І ось в цій сльозі може бути коронавірус. Очі — це площа для попадання будь-якого мікроба, а їх дуже багато. Особливо, якщо людина чхає, перебуває в приміщенні після хворого на коронавірус.

Є дослідження англійських вчених, це стосується дитячого населення, що практично у 50% дітей, які захворіли на коронавірус, є кон’юнктивіт. Почервоніння ока і гнійна відокремлювана. На це особливо потрібно звернути увагу в період коронавірусу, на дитячі оченята. Якщо у дитини підвищена температура, є якісь симптоми — дивіться за червоними очима. Потрібно звернутися до доктора, фотографію відправити доктору, написати або ж привести по швидкій на прийом. Старше населення в тому числі, це вже американські вчені відзначили, що в будинках для людей похилого віку у 35% хворих, коронавірус починався з такого симптому, як почервоніння очей. Яскраве почервоніння зі слизовими виділеннями. Це теж дуже важливий момент. Коли очі тьмяніють і червоніють, то це вже симптом дуже тривожний.

— Чи є ще симптоми, які видно?

Ми відзначили в своїй практиці, що у хворих в гострому періоді коронавірусу бувають тромбози судин, емболія судин на очному дні. А ось що стосується особливостей, то у пацієнта через місяць після закінчення захворювання (таких пацієнтів у нас було близько 20), коли ПЛР вже негативний, у пацієнта з’являються зміни судин на очному дні. Це набряк, набряк макулярної центральної області, набряк диска зорового нерва, крововиливи на очному дні, особливо це характерно для людей з такими захворюваннями, як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Їм варто звернути увагу. І які головні симптом? Хворий не побачить крововиливи, він відчує помутніння, яке плаває як хмара, викривлення предметів, букв, випадання тексту — фрагмента або навіть цілого рядка. Об’єктивний метод — дослідження гостроти зору. Зір погіршується і пацієнт

відчуває. Якщо своєчасно звертаються пацієнти, як тільки з’явилися симптоми, то в 90% це успішне лікування.

— Які вікові категорії потрапляють під проблему із зором?

Коронавірусом хворіють всі. Але так як в старшому віці знижується рівень захисту організму, то складніше переносить покоління після 50-ти років. Хоча, звичайно, якщо у людини агресивна відповідь (імунної системи — ред.), то є й випадки смертей серед молодих людей. У дітей же захворювання протікає менш виражено. Симптомом коронавірусу не обов’язково є температура, а може бути нежить, озноб, пронос, головний біль і плюс кон’юнктивіт.

— Чи відомий відсоток людей, що хворіють на “ковід” з кон’юнктивітом?

Зараз такий час, коли вмирають люди і всі сили медиків кинуті на порятунок життя. Є початкові наукові дослідження, але це ще не дуже великий обсяг і є різні дані: від 3% до 50% у дітей. Я маю свій досвід: 20 пацієнтом з крововиливом на очному дні. Всі пацієнти, які зверталися до мене і вже перехворіли коронавірусом, наприклад, було 100 пацієнтів і

20 з них з кон’юнктивітом, значить 20%. Треба просто своєчасно звернеться до лікаря. При коронавирусній інфекції якщо знизився різко зір, якщо з’явилася пелена перед очима - це може бути крововилив, який перешкоджає попаданню світла на очне дно і людина не бачить. Це може бути різка зміна самої форми предмета, коли людина дивиться — це набряк

макули. Багато різних симптомів. Треба уважно вислухати пацієнта, дізнатися хто хворів, чи був хтось закордоном, в контакті... Дуже важливо розуміти, що сімейний лікар може почати лікувати цей кон’юнктивіт і призначати препарати, антибіотики. Він має на це право. І це захворювання може пройти, воно проходить в 60% випадків.

Зараз ми всі менше ходимо в клініки. Але важливо не забувати показувати свою дитину офтальмологу, тому що незрозуміло скільки триватиме коронавірус. І ми може втратити перші три роки огляду дитини і отримати сліпоту. Є амбліопія, це неправильне будова ока, яку потрібно лікувати. Користуючись санітарними рекомендаціями, можна ходити до лікаря офтальмолога на лікування та діагностику.

— Якщо людина перехворіла ковідом, то зір потім відновлюється?

Якщо до цього була короткозорість, то після і під час ковіда зростає прогресування короткозорості з 28,5% до 50%. А короткозорістю в основному страждають молоді люди. Коронавірус дає стимул прогресування короткозорості. Ми ще до кінця не знаємо від чого саме прогресує (короткозорість — ред.) від самого вірусу або від препаратів, які використовуються при лікуванні, від того комплексу заходів, які проводяться для порятунку людини.

— Так, мені доводилося читати, що препарати, які використовуються при лікуванні коронавірусу, можуть впливати на зір.

Якщо прочитати інструкцію до кожного препарату, то там застережень безліч, дрібним шрифтом. Якщо прочитати це все, то пацієнти приходять і запитують чи правильно ми робимо, що приймаємо цей препарат. Адже можуть бути судинні зміни на очному дні, бувають крововиливи. Але це попередження. Це не означає, що у кожного може бути таке ускладнення, але серед 1000 людей у одного знайшли таке. І фармацевти зобов’язані попередити, що таке можливо і необхідно звернути увагу при печінковій недостатності, ниркової недостатності, проблемах з серцем, гіпертонії і, особливо, цукровому діабеті.

— Чи може людина осліпнути від кон’юнктивіту?

Від кон’юнктивіту людина може осліпнути якщо неправильно лікувати. Якщо запустити захворювання. Кон’юнктивіт — це запалення кон’юнктиви. Коли прозоре скельце — рогівка, починає залучатися до процесу запалення від кон’юнктиви, то далі з’являється виразки, помутніння. Зазвичай це буває при вірусних кон’юнктивітах. Аденовірусні кон’юнктивіт і короновірусна інфекція може викликати помутніння рогівки, а значить і якусь сліпоту, тобто більмо на оці. Але найчастіше, коли з’являється різке погіршення зору — це судинне порушення харчування очного дна: тромбози, емболії і так далі.

Набряки — це зміни самої сітківки. Сітківка — дуже делікатна, вона має по центру 230 мікрон і будь запалення, будь тромбоз збільшує її об’єм, набряк з’являється.

— Як захистити свої очі від попадання інфекції?

Є кілька методів. Перше — це окуляри. Якщо людина постійно користується окулярами, то при контакті слина від людини, з якою він розмовляє, потрапляє прямо на скло. Потрібно прийти додому і помити окуляри під проточною водою з милом, можна дезинфікуючим розчином протерти, щоб вони були чистими. Можна покласти їх під ультрафіолетову лампу.

Коли ви прийшли з громадських місць — навчитеся самі і навчіть своїх дітей вмиватися. Треба спочатку намилити руки добре, обов’язково між пальцями. Витираємося не рушником, а паперовими серветками і викидаємо їх. Потім милом миєму очі. Не потрібно боятися, що мило потрапить в очі. Якщо трошки мила потрапить, то не страшно, око очиститися. Далі душ, закриваємо очі, потім помили голову і миєте очі.

Коли йдете в супермаркет одягайте, будь ласка, пластикові окуляри. Маска, окуляри і рукавички — це важливий момент на сьогоднішній день.

— Чи є народні методи лікування очей під час коронавірусу?

Я рекомендую так, якщо вдома у нас є якісь краплі-антибіотики, які залишилися у бабусі після операції з приводу катаракти, наприклад, в холодильнику. Бабусі ніколи не викидають. Можна взяти антибіотик капати, можна взяти дезінфікуючу речовина, є крапельки з борною кислотою в аптеці. Різко кисле середовище або різко лужна не подобатися вірусу. Потрібно закапати і промити. Ромашка, череда, це якщо більше нічого немає, то можна заварити, одна чайна ложка на

стакан води, коли осядуть все чаїнки на дно, то прозору рідину капати в обидва ока. Це ми промиємо очі і трохи дезінфікуємо.

Потрібно зменшити концентрацію вірусу, чим менше концентрація, тим легше протікає захворювання. Можна промивати будь-якими відварами: ромашка, череда, але не звіробій. Тому, що в ньому є йод і можна отримати опік.

— Знаю випадок, коли у людини, під час хвороби короновірусом, постійно текли сльози? Це ж не кон’юнктивіт? Але що це?

Це роздратування кон’юнктиви. Зараження вірусом починається, коли він впроваджується. І вірус може впроваджуватися в області очей, в кон’юнктиві. Під час коронавірусу йде набряк кон’юнктиви. Почервоніння ока і набряк кон’юнктиви. А будь-яке подразнення рогівки викликає захисну реакцію — виділення сльози. У нас багато дрібних слізних залоз навколо ока в кон’юнктиві і одна велика слізна залоза і вона виділяє 20 мл сльози в одну хвилину. Чому придумали хустку такого розміру, тому що коли людина плаче 25-30 мл сльози поміщається в цю хустку.

— Якщо у людини 100% зір, і вон захворіла коронавірусом, чи повернеться до неї її зір після одужання?

У багатьох хворих погіршується зір. Переломний момент починається на 12 день, якщо людина до 12 дня вже відчуває себе краще, то все пішло на поправку. Саме ці 12 днів є найважливішими для проблеми погіршення зору. Навіть якщо у людини був 100% зір, то може стати і 0,4 і 0,5 і 0,6. Все повернеться після закінчення запального процесу. Якщо людина була здорова до цього, то найчастіше повертається.

Що стосується хворих, наприклад, з короткозорістю, то зазначається, що в наступні три місяці з дня одужання (від ковіда — ред.) може прогресувати короткозорість. І відзначається сильне прогресування — до 50% випадків у тих хворих, які досліджувалися. Це результати досліджень Американської академії офтальмології.

— Коронавірусна інфекція не єдина інфекція, що впливає на очі. Кожна інфекція впливає на очі, короновірус якось по особливому впливає?

Просто ми зараз звернули на це увагу. Якщо говорити чесно, то це інша флора. Є стафілокок, стрептокок може викликати кон’юнктивіт і дуже багато цієї флори літає в повітрі.

Крім того, є сапрофіт, який називається шкірний стафілокок, він живе на шкірі. Це добре, що він живе на шкірі, він харчується продуктами розпаду. Він живе і нам не приносить ніякої біди, але якщо він потрапляє в кон’юнктиву, то тоді йде запалення і йде кон’юнктивіт. Починається кон’юнктивіт з того, що почервоніння ока, слизові виділення і сльозотеча. При короновірусі основне — почервоніння ока. Коли людина починає приймати антибіотик всередину, то стан очей поліпшується. Все-таки потрібно звертатися до лікаря. І препарати потрібно спочатку протизапальні, а не антибіотики в око, протиалергічні і препарати дезінфікуючі — існують спеціальні серветочки, які дезінфікують краї повік.

— Людина, коли хворіє на коронавірус, то приймає препарати від інфекції і в той же час від проблем із зором, чи можуть ці препарати, разом викликати алергію?

Сам коронавірус викликає алергію — алергічний кон’юнктивіт. Ми призначаємо протиалергічні препарати і для загального лікування (коронавірусної інфекції — ред.) теж призначаються протиалергічні препарати. В основному це протинабрякові препарати.

Нашим пацієнтам ми призначаємо препарати місцево і ми розповідаємо, як правильно закапувати в очі. Потрібно притримувати серветкою куточок (мова йде про внутрішній куток ока і ніс — ред), щоб краплі не потрапили в ніс, і ми їх не ковтнули. Але якщо на одну хвилинку перетиснути серветкою куточки і перекрити два канальчики, то ми лікуємо тільки місцево, краплі не потрапляють в організм і препарати не змішуються, це локальне лікування.