Коронавирус и зрение: офтальмолог рассказал, как во времена эпидемии сохранить зрение вам и вашему ребенку

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Covid-19 способен нанести вред любым системам в организме человека. Глаза - не исключение. Как уберечь зрение от коронавируса, на что следует обратить внимание и кто в зоне повышенного риска в интервью УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии НМАПО им. П. Л. Шупика Сергей Рыков.

- Глаза - “открытые ворота” для коронавируса, правда ли это?

Это одна из дверей. Мы говорим о том, что дыхательные пути — это в первую очередь. Руки — это контакт, а глаза — это слизистая оболочка. И именно почему это ворота, потому что в глазу есть слезная жидкость и когда вирус попадает, то слезная жидкость, слеза, ведь она не течет, потому что мы когда вдыхаем, то создается отрицательное давления носоглотки и мы глотаем эту слезу. Она попадает в нос, и мы глотаем. И вот в этой слезе может быть коронавирус. Глаза — это площадь для попадания любого микроба, а их очень много. Особенно, если человек чихает, находиться в помещении после больного коронавирусом.

Если исследования английских ученых, это касается детского населения, что практически у 50% детей, которые заболели коронавирусом, есть конъюнктивит. Покраснения глаза и гнойная отделяемая. На это особенно нужно обратить внимание в период коронавирусу, на детские глазки. Если у ребенка повышена температура, есть какие-то симптомы – смотрите за красными глазами. Нужно обратиться к доктору, фотографию отправить доктору, написать или же привести по скорой помощи на прием. Старое населения в том числе, это уже американские ученые отметили, что в домах престарелых у 35% больных, коронавирус, начинался с такого симптома, как покраснение глаз. Яркое покраснения со слизистым отделяемым. Это тоже очень важный момент. Когда глаза тускнеют и краснеют, то это уже симптом очень тревожный.

- Есть ли еще симптомы, которые видны?

Мы отметили в своей практике, что у больных в остром периоде коронавируса бывают тромбозы сосудов, эмболия сосудов на глазном дне. А вот что касается особенностей, то у пациента через месяц после окончания заболевания (таки пациентов у нас было около 20), когда ПЦР уже отрицательный у пациента появляются изменения сосудов на глазном дне. Это отек, отек макулярной центральной области, отек диска зрительного нерва, кровоизлияния на глазном дне, особенно это характерно для людей с заболеваниям сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Им стоит обратить внимание. И какие главные симптомы? Больной не увидит кровоизлияния, он почувствует помутнение, плавающее облако, искривления предметов, букв, выпадение текста – фрагмента или даже целой строчки. Объективный метод — исследования остроты зрения. Зрение ухудшается, и пациент чувствует. Если своевременно обращаются пациенты, как только появились симптомы, то в 90% это успешное лечение.

- Какие возрастные категории попадают под проблему со зрением?

Коронавирусом болеют все. Но так как в старшем возрасте снижается уровень защиты организма, то сложнее переносит поколение после 50-ти лет. Хотя, конечно, если у человека агрессивный ответ (иммунной системы – ред.), то есть и случаи смертей среди молодых людей. У детей же заболевание протекает менее выражено. Симптомом коронавируса не обязательно является температура, а может быть насморк, озноб, понос, головная боль и плюс конъюнктивит.

- Известен ли процент людей, болеющих коронавирусом с конъюнктивитом?

Сейчас такое время, когда умирают люди и все силы медиков брошены на спасения жизни. Есть начальные научные исследования, но это еще не очень большой объем и есть разные данные: от 3% до 50% у детей. Я имею свой опыт: 20 пациентом с кровоизлиянием на глазном дне. Я всех пациентов, которые обращались ко мне и уже переболели коронавирусом, например, было 100 пациентов и 20 из них с конъюнктивитом, значит 20%. Надо просто своевременно обратится к доктору. При коронавирусной инфекции если понизилось резко зрения, если появилась пелена перед глазами - это может быть кровоизлияние, которое препятствует попаданию света на глазное дно и человек не видит. Это может быть резкое изменение самой формы предмета, когда человек смотрит — это отек макулы. Много разных симптомов. Надо внимательно выслушать пациента, узнать кто болел, был ли кто-то заграницей, в контакте… Очень важно понимать, что семейный доктор может начать лечить этот конъюнктивит и назначать препараты, антибиотики. Он имеет на это право. И это заболевания может пройти, оно проходит в 60% случаев.

Сейчас мы все меньше ходим в клиники. Но важно не забывать показывать своего ребенка офтальмологу, потому что непонятно сколько будет длиться коронавирус. И мы может упустить первые три года осмотра ребенка и получить слепоту. Есть амблиопия, это неправильное строения глаза, которую нужно лечить. Пользуясь санитарными рекомендациями, можно ходить к врачу офтальмологу на лечение и диагностику.

- Если человек переболел ковидом, то зрения потом восстанавливается?

Если до этого была близорукость, то после и во время ковида увеличивается прогрессирование близорукости с 28,5% до 50%. А близорукостью в основном страдают молодые люди. Коронавирус дает стимул прогрессирования близорукости. Мы еще до конца не знаем от чего именно прогрессирует (близорукость – ред.) от самого вируса или от препаратов, которые используются при лечении, от того комплекса мероприятий, которые проводятся по спасению человека.

- Да, мне доводилось читать, что препараты, которые используются при лечении коронавируса, могут влиять на зрение.

Если прочитать инструкцию к каждому препарату, то там предостережений уйма, мелким шрифтом. Если прочитать это все, то пациенты приходят и задают вопрос правильно ли мы делаем, что принимаем этот препарат. Ведь могут быть сосудистые изменения на глазном дне, бывают кровоизлияния. Но это предупреждение. Не значит, что у каждого может быть такое осложнение, но среди 1000 человек у одного нашли такое. И фармацевты обязаны предупредить, что такое возможно и необходимо обратить внимание при печеной недостаточности, почечной недостаточности, проблемах с сердцем, гипертонии и, особенно, сахарном диабете.

- Может ли человек ослепнуть от конъюнктивита?

От конъюнктивита человек может ослепнуть если неправильно лечить. Если запустить заболевание. Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы. Когда прозрачное стеклышко – роговица, начинает вовлекаться в процесс воспаления от конъюнктивы, то дальше появляется язвы, помутнения. Обычно это бывает при вирусных конъюнктивитах. Аденовирусный конъюнктивит и короновирусная инфекция может вызвать помутнения роговицы, а значит и некую слепоту, то есть бельмо на глазу. Но чаще всего, когда появляется резкое ухудшение зрения – это сосудистое нарушение питания глазного дна: тромбозы, эмболии и так далее. Отеки – это изменения самой сетчатки. Сетчатка – очень деликатная, она имеет по центру 230 микрон и любое воспаления, любой тромбоз увеличивает ее объем, отек появляется.

- Как защитить свои глаза от попадания инфекции?

Да, несколько методов. Первое – это очки. Если человек постоянно пользуется очками, то при контакте слюна от человека, с которым он разговаривает, попадает прямо на стекло. Нужно прийти домой и помыть очки под проточной водой с мылом, можно дезинфицирующим веществом протереть, чтобы они были чистыми. Можно положить их под ультрафиолетовую лампу. Когда вы пришли из общественных мест – научитесь сами и научите своих детей умываться. Надо сначала намылить руки хорошо, обязательно между пальцами. Вытираем не полотенцем, а бумажными салфетками и выкидываем их. Потом мылом моем глазки. Не нужно бояться, что мыло попадет в глаза. Если немножко мыла попадет, то не страшно, глаз очиститься. Дальше душ, закрываем глаза, потом помыли голову и моете глаза. Когда идете в супермаркет одевайте пожалуйста пластиковые очки. Маска, очки и перчатки — это важный момент на сегодняшний день.

- Есть ли народные методы лечения глаз во время коронавируса?

Я рекомендую так, если дома у нас есть какие-то капли- антибиотики, которые остались у бабушки после операции по поводу катаракты, например, в холодильнике. Бабушки никогда не выбрасывают. Можно взять антибиотик капать, можно взять дезинфицирующее вещество, есть капельки с борной кислотой в аптеке. Резко кислая среда или резко щелочная не нравиться вирусу. Нужно закапать и промыть. Ромашка, череда, это если больше ничего нет, то можно заварить, одна чайная ложка на стакан воды, когда осядут все чаинки на дно, то прозрачную жидкость капать в оба глаза. Это мы промоем глаза и немного дезинфицируем.

Нужно уменьшить концентрацию вируса, чем меньше концентрация, тем легче протекает заболевание. Можно промывать любыми отварами: ромашка, череда, но не зверобой. Потому, что в нем есть йод и можно получить ожог.

- Знаю случай, когда у человека, во время болезни короновирусом, постоянно текли слезы? Это же не конъюнктивит? Но что это?

Это раздражение конъюнктивы. Заражение вирусом начинается, когда он внедряется. И вирус может внедрятся в области глаз, в конъюнктиве. Во время коронавируса идет отек конъюнктивы. Покраснение глаза и отек конъюктивы. А любое раздражение роговицы вызывает защитную реакцию – выделение слезы. У нас много мелких слезных желез вокруг глаза в конъюнктиве и одна большая слезная железа и она выделяет 20 мл слезы в одну минуту. Почему придумали платок такого размера, потому что когда человек плачет 25-30 мл слезы помещается в этот платок.

- Если у человека 100% зрение, и он заболел коронавирусом, вернется ли к нему его зрения после выздоровления?

У многих больных ухудшается зрение. Переломный момент начинается на 12 день, если человек до 12 дня уже чувствует себя лучше, то все пошло на поправку. Именно эти 12 дней являются самыми важными для проблемы ухудшения зрения. Даже если у человека было 100% зрения, то может стать и 0,4 и 0,5 и 0,6. Оно вернется по окончании воспалительного процесса. Если человек был здоров до этого, то чаще всего возвращается.

Что касается больных, например, с близорукостью, то отмечается, что в последующие три месяца со дня выздоровления (от ковида – ред.) может прогрессировать близорукость. И отмечается сильное прогрессирование – до 50% случаев у тех больных, которые исследовались. Это результаты исследований Американской академии офтальмологии.

- Коронавирусная инфекция не единственная инфекция влияющая на глаза инфекция. Каждая инфекция влияет на глаза просо по своему, короновирус как-то по особенному влияет?

Просто мы сейчас обратили на это внимание. Если говорить честно, то это друга флора. Есть стафилококк, стрептококк может вызвать конъюнктивит и очень много этой флоры летает в воздухе. Кроме того, есть сапрофит, который называется кожный стафилококк, он живет на коже. Это хорошо, что он живет на коже, он питается продуктами распада. Он живет и нам не приносит никакой беды, но если он попадает в конъюнктиву, то тогда идет воспаление и идет конъюнктивит. Начинается конъюнктивит с того, что покраснение глаза, слизистая отделяемая и слезотечение. При короновирусе основное – покраснение глаза. Когда человек начинает принимать антибиотик внутрь, то состояние глаза улучшается. Все-таки нужно обращаться к врачу. И препараты нужно сначала противовоспалительные, а не антибиотики в глаз, противоаллергические и препараты дезинфицирующие – существуют специальные салфеточки, которые дезинфицируют края век.

- Человек, когда болеет коронавирусом, он принимает препараты от инфекции и в тоже время от проблем глаз, могут ли эти препараты, вместе вызвать аллергию?

Сам коронавирус вызывает аллергию – аллергический конъюктивит. Мы назначаем противоаллергические препараты и для общего лечения (коронавирусной инфекции – ред.) тоже назначаются противоаллергические препараты. В основном это противоотечные препараты.

Нашим пациентам мы назначаем препараты местно и мы рассказываем, как правильно закапывать глаза. Нужно придерживать салфеткой уголок (речь идет о внутреннем уголке глаза и носе – ред), чтобы капли не попали в нос, и мы их не глотнули. Но если на одну минутку пережать салфеткой уголочки и перекрыть два канальчик, то мы лечим только местно, оно не попадает в организм и препараты не смешиваются, это локальное лечение.