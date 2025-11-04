Конституційна рада Кот-д'Івуару підтвердила перемогу Уаттари на президентських виборах

ukenru
18:53 • 8704 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 16991 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 17632 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 18116 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 20569 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 35214 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 32837 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18832 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18058 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15398 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 35215 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 32200 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 32839 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 54393 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 51835 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 15032 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 32429 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 37615 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 33124 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 37130 перегляди
Конституційна рада Кот-д'Івуару підтвердила перемогу Уаттари на президентських виборах

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Конституційна рада Кот-д'Івуару підтвердила результати президентських виборів. Алассан Уаттара здобув четвертий термін, набравши 89,8% голосів.

Конституційна рада Кот-д'Івуару підтвердила перемогу Уаттари на президентських виборах

Конституційна рада Кот-д'Івуару підтвердила результати президентських виборів, у яких вчетверте поспіль переміг Алассан Уаттара. Про це пише Reuters, передає УНН.

Конституційна рада Кот-д'Івуару у вівторок підтвердила результати президентських виборів у західноафриканській країні, забезпечивши президенту Алассану Уаттарі четвертий термін 

- пише видання.

Нагадаємо

Алассан Уаттара – чинний президент Кот-д’Івуару здобув переконливу перемогу на виборах, отримавши 89,8% голосів виборців і забезпечивши собі четвертий президентський термін, який може продовжити його перебування при владі до 20 років. Голосування відбулося без участі головних опозиційних кандидатів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Reuters