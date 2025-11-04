Конституційна рада Кот-д'Івуару підтвердила перемогу Уаттари на президентських виборах

Конституційна рада Кот-д'Івуару підтвердила результати президентських виборів, у яких вчетверте поспіль переміг Алассан Уаттара. Про це пише Reuters, передає УНН.

Нагадаємо

Алассан Уаттара – чинний президент Кот-д’Івуару здобув переконливу перемогу на виборах, отримавши 89,8% голосів виборців і забезпечивши собі четвертий президентський термін, який може продовжити його перебування при владі до 20 років. Голосування відбулося без участі головних опозиційних кандидатів.