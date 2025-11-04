Конституционный совет Кот-д'Ивуара подтвердил победу Уаттары на президентских выборах

Конституционный совет Кот-д'Ивуара подтвердил результаты президентских выборов, на которых в четвертый раз подряд победил Алассан Уаттара. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Напомним

Алассан Уаттара – действующий президент Кот-д'Ивуара одержал убедительную победу на выборах, получив 89,8% голосов избирателей и обеспечив себе четвертый президентский срок, который может продлить его пребывание у власти до 20 лет. Голосование состоялось без участия главных оппозиционных кандидатов.