Конституционный совет Кот-д'Ивуара подтвердил победу Уаттары на президентских выборах

18:53 • 7118 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 15155 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 16167 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 16727 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 19507 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 33980 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 31765 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18791 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18028 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15375 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 30882 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 30003 просмотра
Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатораPhoto15:36 • 3936 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 13433 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского18:09 • 13535 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 33978 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 30291 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 31763 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 53501 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 50929 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 13630 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 31076 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 37239 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 32763 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 36783 просмотра
Financial Times

Конституционный совет Кот-д'Ивуара подтвердил победу Уаттары на президентских выборах

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Конституционный совет Кот-д'Ивуара подтвердил результаты президентских выборов. Алассан Уаттара получил четвертый срок, набрав 89,8% голосов.

Конституционный совет Кот-д'Ивуара подтвердил победу Уаттары на президентских выборах

Конституционный совет Кот-д'Ивуара подтвердил результаты президентских выборов, на которых в четвертый раз подряд победил Алассан Уаттара. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Конституционный совет Кот-д'Ивуара во вторник подтвердил результаты президентских выборов в западноафриканской стране, обеспечив президенту Алассану Уаттаре четвертый срок 

- пишет издание.

Напомним

Алассан Уаттара – действующий президент Кот-д'Ивуара одержал убедительную победу на выборах, получив 89,8% голосов избирателей и обеспечив себе четвертый президентский срок, который может продлить его пребывание у власти до 20 лет. Голосование состоялось без участия главных оппозиционных кандидатов.

Антонина Туманова

Reuters