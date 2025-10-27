Президент Кот-д’Івуару Алассан Уаттара здобув четвертий термін, після виборів без головних суперників
Київ • УНН
Алассан Уаттара здобув четвертий президентський термін у Кот-д’Івуарі, набравши 89,8% голосів за явки 50,1%. Його перемога відбулася без участі основних опозиційних кандидатів, що викликало занепокоєння щодо демократичних процесів.
Алассан Уаттара – чинний президент Кот-д’Івуару здобув переконливу перемогу на виборах, отримавши 89,8% голосів виборців і забезпечивши собі четвертий президентський термін, який може продовжити його перебування при владі до 20 років. Голосування відбулося без участі головних опозиційних кандидатів. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними виборчої комісії, явка становила 50,1%, а 83-річний Уаттара переміг у більшості округів країни. Суд Кот-д’Івуару заборонив балотуватися колишньому голові Credit Suisse Тіджану Тіаму через наявність французького громадянства під час реєстрації, а експрезидент Лоран Гбагбо був відсторонений через судимість.
Перемога Уаттари зміцнює його позиції як одного з найдовше правлячих лідерів Західної Африки. З моменту приходу до влади у 2011 році після громадянської війни він зробив економіку Кот-д’Івуару однією з найдинамічніших на континенті – середнє зростання ВВП становить близько 6% на рік. Його уряд активно інвестує в інфраструктуру, енергетику та видобувну галузь, прагнучи підняти країну до рівня держав із вищим за середній доходом до 2030 року.
Аналітики, зокрема Франсуа Конраді з Oxford Economics, зазначають, що усунення сильних опозиційних діячів свідчить про "недосконалість демократії" в країні, однак визнають стабільність і мир, які зберіг Уаттара за час свого правління.
Після оголошення його перемоги дохідність єврооблігацій Кот-д’Івуару з погашенням у 2036 році знизилася на понад 100 базисних пунктів – до 7,3%, що свідчить про позитивну реакцію інвесторів. Кредитний рейтинг країни від Moody’s – Ba2, тобто на два рівні нижче інвестиційного.
