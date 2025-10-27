Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара получил четвертый срок после выборов без главных соперников
Киев • УНН
Алассан Уаттара получил четвертый президентский срок в Кот-д'Ивуаре, набрав 89,8% голосов при явке 50,1%. Его победа состоялась без участия основных оппозиционных кандидатов, что вызвало обеспокоенность по поводу демократических процессов.
Алассан Уаттара – действующий президент Кот-д’Ивуара одержал убедительную победу на выборах, получив 89,8% голосов избирателей и обеспечив себе четвертый президентский срок, который может продлить его пребывание у власти до 20 лет. Голосование состоялось без участия главных оппозиционных кандидатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно данным избирательной комиссии, явка составила 50,1%, а 83-летний Уаттара победил в большинстве округов страны. Суд Кот-д’Ивуара запретил баллотироваться бывшему главе Credit Suisse Тиджану Тиаму из-за наличия французского гражданства во время регистрации, а экс-президент Лоран Гбагбо был отстранен из-за судимости.
Победа Уаттары укрепляет его позиции как одного из самых долго правящих лидеров Западной Африки. С момента прихода к власти в 2011 году после гражданской войны он сделал экономику Кот-д’Ивуара одной из самых динамичных на континенте – средний рост ВВП составляет около 6% в год. Его правительство активно инвестирует в инфраструктуру, энергетику и добывающую отрасль, стремясь поднять страну до уровня государств с доходом выше среднего к 2030 году.
Аналитики, в частности Франсуа Конради из Oxford Economics, отмечают, что устранение сильных оппозиционных деятелей свидетельствует о "несовершенстве демократии" в стране, однако признают стабильность и мир, которые сохранил Уаттара за время своего правления.
После объявления его победы доходность еврооблигаций Кот-д’Ивуара с погашением в 2036 году снизилась более чем на 100 базисных пунктов – до 7,3%, что свидетельствует о положительной реакции инвесторов. Кредитный рейтинг страны от Moody’s – Ba2, то есть на два уровня ниже инвестиционного.
