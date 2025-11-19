Конкурси, ліцензійні платежі, електронна система обліку: в Україні перезапускають ринок державних лотерей
Київ • УНН
Кабінет міністрів встановлив правила для операторів лотерей. Зокрема, передбачається запровадження конкурсів для отримання ліцензій, ліцензійні платежі та запровадження електронної системи обліку. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Сьогодні ми ухвалили постанову, яка встановлює розроблені Мінцифрою нові та зрозумілі правила для операторів лотерей. Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в "сірій" зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань
Нові правила передбачають:
- відкриті конкурси для отримання ліцензій;
- щорічні ліцензійні платежі — понад 67 млн грн від трьох операторів;
- електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;
- унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.
Нагадаємо
Держагентство регулювання азартних ігор PlayCity заявило, що державні лотереї в Україні багато років працюють без належного контролю й можуть незаконно організовувати азартні ігри. За словами представників PlayCity, сайти так званих "державних" лотерей заповнені слотами та беттінгом, що, на їхню думку, свідчить про можливі кримінальні порушення, які слід негайно припинити.