Конкурсы, лицензионные платежи, электронная система учета: в Украине перезапускают рынок государственных лотерей
Киев • УНН
Кабинет министров принял постановление, устанавливающее новые правила для операторов лотерей. Они предусматривают открытые конкурсы для получения лицензий, ежегодные лицензионные платежи и электронную систему учета.
Кабинет министров установил правила для операторов лотерей. В частности, предусматривается введение конкурсов для получения лицензий, лицензионные платежи и внедрение электронной системы учета. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Сегодня мы приняли постановление, которое устанавливает разработанные Минцифрой новые и понятные правила для операторов лотерей. На протяжении более десятилетия эта сфера работала в "серой" зоне: без контроля, прозрачной отчетности и уплаты лицензионных платежей. Это приводило к значительным потерям для бюджета и создавало возможности для злоупотреблений
Новые правила предусматривают:
- открытые конкурсы для получения лицензий;
- ежегодные лицензионные платежи — более 67 млн грн от трех операторов;
- электронную систему учета, которая позволит государству отслеживать продажи и выплаты выигрышей в режиме реального времени;
- уникальные QR-коды для каждого билета и терминала, чтобы обеспечить защиту от подделок и подтвердить легальность оборудования.
Напомним
Государственное агентство регулирования азартных игр PlayCity заявило, что государственные лотереи в Украине много лет работают без надлежащего контроля и могут незаконно организовывать азартные игры. По словам представителей PlayCity, сайты так называемых "государственных" лотерей заполнены слотами и беттингом, что, по их мнению, свидетельствует о возможных уголовных нарушениях, которые следует немедленно прекратить.