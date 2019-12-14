Конгресмен-демократ, що не підтримав імпічмент Трампа, хоче стати республіканцем

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Конгресмен-демократ від штату Нью-Джерсі Джефф ван Дрю, який виступає проти імпічменту президента США Дональда Трампа, планує в найближчі дні перейти в Республіканську партію. Про це повідомила в суботу з посиланням на джерела газета The Washington Post, передає УНН.