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Конгресмен-демократ, що не підтримав імпічмент Трампа, хоче стати республіканцем

Київ • УНН

 • 9235 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Конгресмен-демократ від штату Нью-Джерсі Джефф ван Дрю, який виступає проти імпічменту президента США Дональда Трампа, планує в найближчі дні перейти в Республіканську партію. Про це повідомила в суботу з посиланням на джерела газета The Washington Post, передає УНН.

За даними видання, відповідне рішення ван Дрю, який виявився одним з двох демократів, що проголосували в жовтні проти початку процедури імпічменту, прийняв після зустрічі з американським лідером.

Як зазначає газета, чутки про можливу зміну законодавцем політичної партії ходили в Вашингтоні протягом останніх кількох днів. У вівторок в інтерв’ю виданню ван Дрю заперечував, що збирається піти на цей крок, однак повідомляв про свої плани на наступному тижні голосувати проти імпічменту. “Я нічого не міняю, я просто роблю свою роботу”, — стверджував він.

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Юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив у п’ятницю дві статті звинувачення проти Трампа в рамках імпічменту. Представники Демократичної партії інкримінують нинішньому главі американської адміністрації зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Статті звинувачення тепер повинні бути розглянуті на наступному тижні палатою повного складу.

У разі затвердження Палатою представників обвинувального висновку, підготовленного за підсумками розслідування в юридичному комітеті, буде передано в Сенат Конгресу, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці (за підсумками листопадових проміжних виборів) займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.

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