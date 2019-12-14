ЗМІ дізналися про обмеження в США кількості осіб з доступом до переговорів Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Радники президента США Дональда Трампа обмежили число співробітників адміністрації, яким дозволено слухати його телефонні розмови з іноземними лідерами. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Білому домі, зазначає УНН.
За даними телеканалу, тепер доступ до телефонних дзвінків президента є тільки у співробітників адміністрації, призначених особисто Трампом. Список цих людей затверджує радник з нацбезпеки Роберт О’Брайен. У їх числі — його заступник Метт Поттінгер, держсекретар Майк Помпео, виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвані і його заступник Роб Блер.
Раніше слухати телефонні розмови Трампа могли помічники-експерти з різних сфер або країн, з лідерами яких розмовляв президент. За словами співрозмовників CNN, доступ до стенограм цих бесід тепер також має обмежене коло осіб.
Як заявило джерело телеканалу, такі заходи вжито, щоб запобігти витоку інформації, що стосується цих розмов. Ще один співрозмовник CNN жартома назвав зміни “правилом Віндмана” — на честь підполковника Александра Віндмана, співробітника Ради нацбезпеки. Він був одним з тих, хто був присутній при телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня.
Як зазначає телеканал, цей дзвінок стурбував Віндмана і він вирішив повідомити про нього юристам Ради нацбезпеки. Пізніше він погодився виступити на закритому засіданні в конгресі в рамках слухань про імпічмент.
Зазначимо, що юридичний комітет Палати представників Конгресу США проголосував за схвалення статей імпічменту президента Дональда Трампа в п’ятницю вранці, після більш ніж 14 годин дебатів в четвер.