СМИ узнали об ограничении в США числа лиц с доступом к переговорам Трампа

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Советники президента США Дональда Трампа ограничили число сотрудников администрации, которым разрешено слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, отмечает УНН.

По данным телеканала, теперь доступ к телефонным звонкам президента есть только у сотрудников администрации, назначенных лично Трампом. Список этих людей утверждает советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. В их числе — его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр.

Ранее слушать телефонные разговоры Трампа могли помощники-эксперты по различным сферам или странам, с лидерами которых беседовал президент. По словам собеседников CNN, доступ к стенограммам этих бесед теперь также имеет ограниченный круг лиц.

Как заявил источник телеканала, такие меры приняты, чтобы предотвратить утечку информации, касающейся этих разговоров. Еще один собеседник CNN в шутку назвал изменения “правилом Виндмана” — в честь подполковника Александра Виндмана, сотрудника Совета нацбезопасности. Он был одним из тех, кто присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

Как отмечает телеканал, этот звонок обеспокоил Виндмана и он решил сообщить о нем юристам Совета нацбезопасности. Позднее он согласился выступить на закрытом заседании в конгрессе в рамках слушаний об импичменте.

Отметим, что юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за принятие статей импичмента президента Дональда Трампа в пятницу утром, после более чем 14 часов дебатов в четверг.

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