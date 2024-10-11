Конференція з відновлення України відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня 2025 року. Вона підкреслила, що Україна не самотня, і Італія буде підтримувати її стільки, скільки буде потрібно.
Конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня наступного року, повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 10 жовтня, повідомляє УНН із посиланням на Rai News.
Я рада повідомити, що 10 і 11 липня 2025 року в Римі відбудеться конференція з відновлення України: це подія, про яку ми дуже піклуємося і над якою давно працюємо
"Україна не самотня, ми будемо поруч із нею стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.
Нагадаємо
У вересні лідери G7 підписали декларацію підтримки відновлення України.
Кабінет міністрів перерозподілив між місцевими бюджетами майже 4,5 млрд гривень субвенції на реалізацію проектів з відновлення України.