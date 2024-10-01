Уряд перерозподілив 4,5 млрд грн субвенції на відновлення України
Київ • УНН
Кабмін перерозподілив між місцевими бюджетами 4,5 млрд грн субвенції на проекти з відновлення України. Раніше уряд розподілив 2,5 млрд грн гранту від Японії на енергетику, розмінування та транспорт.
Кабінет міністрів перерозподілив між місцевими бюджетами майже 4,5 млрд гривень субвенції на реалізацію проектів з відновлення України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.
"Здійснено перерозподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами в сумі 4 млрд 498 млн 984, 3 тис. гривень", - повідомив Мельничук.
Нагадаємо
Кабінет міністрів розподілив 2,5 млрд гривень гранту від Японії, які направлять на придбання обладнання для енергетичного обслуговування, обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування, а також обладнання для транспортного сполучення.