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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство перераспределило 4,5 млрд грн субвенции на восстановление Украины

Правительство перераспределило 4,5 млрд грн субвенции на восстановление Украины

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 13:18  •  2629 просмотра

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Кабмин перераспределил между местными бюджетами 4,5 млрд грн субвенции на проекты по восстановлению Украины. Ранее правительство распределило 2,5 млрд грн гранта от Японии на энергетику, разминирование и транспорт.

Кабинет министров перераспределил между местными бюджетами почти 4,5 млрд гривен субвенции на реализацию проектов по восстановлению Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

"Осуществлено перераспределение в 2024 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Программы по восстановлению Украины между местными бюджетами в сумме 4 млрд 498 млн 984, 3 тыс. гривен", - сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии, которые направят на приобретение оборудования для энергетического обслуживания, оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования, а также оборудования для транспортного сообщения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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