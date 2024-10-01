Правительство перераспределило 4,5 млрд грн субвенции на восстановление Украины

Кабинет министров перераспределил между местными бюджетами почти 4,5 млрд гривен субвенции на реализацию проектов по восстановлению Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

"Осуществлено перераспределение в 2024 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Программы по восстановлению Украины между местными бюджетами в сумме 4 млрд 498 млн 984, 3 тыс. гривен", - сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров распределил 2,5 млрд гривен гранта от Японии, которые направят на приобретение оборудования для энергетического обслуживания, оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования, а также оборудования для транспортного сообщения.