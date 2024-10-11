Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля 2025 года. Она подчеркнула, что Украина не одинока, и Италия будет поддерживать ее столько, сколько потребуется.
Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля следующего года, сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября, сообщает УНН со ссылкой на Rai News.
Я рада сообщить, что 10 и 11 июля 2025 года в Риме состоится конференция по восстановлению Украины: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым давно работаем
"Украина не одинока, мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", - добавила она.
Напомним
В сентябре лидеры G7 подписали декларацию поддержки восстановления Украины.
Кабинет министров перераспределил между местными бюджетами почти 4,5 млрд гривен субвенции на реализацию проектов по восстановлению Украины.