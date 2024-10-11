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Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года

Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:04  •  4813 просмотра

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля 2025 года. Она подчеркнула, что Украина не одинока, и Италия будет поддерживать ее столько, сколько потребуется.

Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля следующего года, сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября, сообщает УНН со ссылкой на Rai News.

Я рада сообщить, что 10 и 11 июля 2025 года в Риме состоится конференция по восстановлению Украины: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым давно работаем

- заявила Джорджия Мелони.

 "Украина не одинока, мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", - добавила она.

Напомним 

В сентябре лидеры G7 подписали декларацию поддержки восстановления Украины.

Кабинет министров перераспределил между местными бюджетами почти 4,5 млрд гривен субвенции на реализацию проектов по восстановлению Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
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