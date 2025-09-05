Комп'ютерний збій паралізував рух поїздів у Сан-Франциско

Регіональна система приміських поїздів у місті на півночі Каліфорнії зупинила всі свої поїзди через проблеми з комп'ютером. Передає УНН із посиланням на ABC та The Independent.

Деталі

У п'ятницю мешканці затоки Сан-Франциско були змушені шукати альтернативні маршрути після того, як регіональна система приміських поїздів зупинила всі свої поїзди. Причина - комп'ютерний збій.

Згідно з офіційним повідомленням речниці BART (Bay Area Rapid Transit - система швидкісних електропоїздів, що знаходиться в області затоки Сан-Франциско - ред.) Алісії Трост:

Призупинення роботи почалося близько 5 ранку після оновлення комп'ютерної мереж

Як була виявлена проблема Bay Area Rapid Transit

Оновлення програмного забезпечення періодично проводяться вночі. Втім за офіційною інформацією, в четвер увечері "щось пішло не так". Фахівці служб не зуміли запустити комп'ютерну систему, яка відправляє поїзди.

Довідково

BART перевозить майже 175 000 людей майже щодня у будні дні. Система, яка з'єднує Сан-Франциско з його східними та південними передмістями, намагається відновити пасажиропотік, який різко впав з допандемічного максимуму понад 400 000 пасажирів у будні дні.

Нагадаємо

