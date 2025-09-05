Комп'ютерний збій паралізував рух поїздів у Сан-Франциско
Київ • УНН
Регіональна система приміських поїздів у затоці Сан-Франциско зупинила всі поїзди через комп'ютерний збій. Проблема виникла після оновлення комп'ютерної мережі.
Регіональна система приміських поїздів у місті на півночі Каліфорнії зупинила всі свої поїзди через проблеми з комп'ютером. Передає УНН із посиланням на ABC та The Independent.
Деталі
У п'ятницю мешканці затоки Сан-Франциско були змушені шукати альтернативні маршрути після того, як регіональна система приміських поїздів зупинила всі свої поїзди. Причина - комп'ютерний збій.
Згідно з офіційним повідомленням речниці BART (Bay Area Rapid Transit - система швидкісних електропоїздів, що знаходиться в області затоки Сан-Франциско - ред.) Алісії Трост:
Призупинення роботи почалося близько 5 ранку після оновлення комп'ютерної мереж
Як була виявлена проблема Bay Area Rapid Transit
Оновлення програмного забезпечення періодично проводяться вночі. Втім за офіційною інформацією, в четвер увечері "щось пішло не так". Фахівці служб не зуміли запустити комп'ютерну систему, яка відправляє поїзди.
Довідково
BART перевозить майже 175 000 людей майже щодня у будні дні. Система, яка з'єднує Сан-Франциско з його східними та південними передмістями, намагається відновити пасажиропотік, який різко впав з допандемічного максимуму понад 400 000 пасажирів у будні дні.
Нагадаємо
У США в травні 2025 року стався технічний збій у телекомунікаційній системі, що зачепив роботу аеропорту Ньюарк.
