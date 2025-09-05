Комп'ютерний збій паралізував рух поїздів у Сан-Франциско

$41.350.02
16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 16831 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 38155 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 46216 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 14674 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 13937 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 10396 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 13944 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 38193 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 52342 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 38287 перегляди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Україна
Словаччина
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 29203 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 74932 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 28692 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 33590 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 35005 перегляди
Комп'ютерний збій паралізував рух поїздів у Сан-Франциско

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Регіональна система приміських поїздів у затоці Сан-Франциско зупинила всі поїзди через комп'ютерний збій. Проблема виникла після оновлення комп'ютерної мережі.

Комп'ютерний збій паралізував рух поїздів у Сан-Франциско

Регіональна система приміських поїздів у місті на півночі Каліфорнії зупинила всі свої поїзди через проблеми з комп'ютером. Передає УНН із посиланням на ABC та The Independent.

Деталі

У п'ятницю мешканці затоки Сан-Франциско були змушені шукати альтернативні маршрути після того, як регіональна система приміських поїздів зупинила всі свої поїзди. Причина - комп'ютерний збій.

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС04.09.25, 20:30 • 41702 перегляди

Згідно з офіційним повідомленням речниці BART (Bay Area Rapid Transit - система швидкісних електропоїздів, що знаходиться в області затоки Сан-Франциско - ред.) Алісії Трост: 

Призупинення роботи почалося близько 5 ранку після оновлення комп'ютерної мереж

Як була виявлена проблема Bay Area Rapid Transit

Оновлення програмного забезпечення періодично проводяться вночі. Втім за офіційною інформацією, в четвер увечері "щось пішло не так". Фахівці служб не зуміли запустити комп'ютерну систему, яка відправляє поїзди.

Довідково

BART перевозить майже 175 000 людей майже щодня у будні дні. Система, яка з'єднує Сан-Франциско з його східними та південними передмістями, намагається відновити пасажиропотік, який різко впав з допандемічного максимуму понад 400 000 пасажирів у будні дні.

Нагадаємо

У США в травні 2025 року стався технічний збій у телекомунікаційній системі, що зачепив роботу аеропорту Ньюарк. 

Унаслідок негоди відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині: 1 тис. абонентів залишилися без світла24.05.25, 20:08 • 10475 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Сан-Франциско