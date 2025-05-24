Унаслідок негоди відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині: 1 тис. абонентів залишилися без світла
Київ • УНН
Через негоду на Полтавщині аварійно відключено дві лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1 тис. абонентів у 7 населених пунктах Решетилівської та Красногорівської громад.
Через негоду відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині, більше 1 тис. абонентів залишилися без світла в 7-ми населених пунктах. Про це повідомив очільник ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Унаслідок несприятливих погодних умов відбулося аварійне відключення двох ліній електропередач
Він також повідомив, що без світла залишилися 119 юридичних та 1189 побутових споживачів у 7 населених пунктах на території Решетилівської та Красногорівської громад.
Наразі енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
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