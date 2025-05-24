В результате непогоды произошли аварийные отключения двух ЛЭП в Полтавской области: 1 тыс. абонентов остались без света

Из-за непогоды произошли аварийные отключения двух ЛЭП в Полтавской области, более 1 тыс. абонентов остались без света в 7 населенных пунктах. Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

В результате неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение двух линий электропередач - написал Когут.

Он также сообщил, что без света остались 119 юридических и 1189 бытовых потребителей в 7 населенных пунктах на территории Решетиловской и Красногоровской общин.

Сейчас энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним

Синоптики предупредили, что 25 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с во многих областях. Объявлен I уровень опасности.