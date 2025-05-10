У США стався збій у зв’язку в аеропорту Ньюарк - працюють над вирішенням
Київ • УНН
Речниця Білого дому повідомила про технічний збій у телекомунікаційній системі США, що вплинув на роботу аеропорту Ньюарк. Проблеми з ПЗ планують вирішити до кінця літа.
У США стався технічний збій у телекомунікаційній системі, що зачепив роботу аеропорту Ньюарк. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.
Сьогодні вранці в системі стався збій, особливо в аеропорту Ньюарка, як ви всі знаєте. Я говорила з міністерством транспорту. Цей збій був викликаний тими ж проблемами з телекомунікаціями і програмним забезпеченням, які були підняті минулого тижня. Після короткого збою все повернулося в онлайн після короткого збою, і це не мало жодних операційних наслідків. DOT і FAA працюють над вирішенням цієї технічної проблеми сьогодні ввечері, щоб запобігти подальшим відключенням, а також над встановленням нового оптоволокна від аеропорту Ньюарк до Філадельфії
Вона додала, що завершити всю роботу вони планують до кінця літа.
За її словами, ситуація стала ще одним доказом необхідності реалізації інфраструктурного плану, який напередодні представило Міністерство транспорту США.
"Існує інфраструктурний план з чотирьох частин, який вчора оприлюднив міністр транспорту, спрямований на покращення зв'язку, спостереження, автоматизації та їхнього оснащення. Вони хочуть замінити застарілі телекомунікаційні системи на нові оптоволоконні, бездротові та супутникові технології, замінити понад 600 радарів, які відпрацювали свій життєвий цикл, і вирішити проблему безпеки однієї злітно-посадкової смуги. Вони хочуть побудувати шість нових центрів управління повітряним рухом вперше з 1960-х років, а також замінити вежі. Вони хочуть впровадити нове сучасне обладнання та програмне забезпечення для всіх об'єктів руху, щоб створити спільну платформу для всіх веж", - зазначила речниця.
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