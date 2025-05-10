У США стався збій у зв’язку в аеропорту Ньюарк - працюють над вирішенням

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
18:38 • 12779 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

18:26 • 26300 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

16:40 • 30022 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 50422 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 60987 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 59363 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 63495 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 67923 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
9 травня, 11:02 • 114775 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
9 травня, 10:23 • 40135 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
44%
751мм
Популярнi новини

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

9 травня, 13:41 • 31320 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 51927 перегляди

Завтра станцію столичного метро "Майдан Незалежності" закриють: деталі обмеження

9 травня, 14:58 • 11963 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 42603 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 34835 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 114775 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 129358 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 113950 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 175859 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 197295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

18:26 • 26300 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 34838 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 42606 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 51930 перегляди

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

9 травня, 13:41 • 31324 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

У США стався збій у зв’язку в аеропорту Ньюарк - працюють над вирішенням

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Речниця Білого дому повідомила про технічний збій у телекомунікаційній системі США, що вплинув на роботу аеропорту Ньюарк. Проблеми з ПЗ планують вирішити до кінця літа.

У США стався збій у зв’язку в аеропорту Ньюарк - працюють над вирішенням

У США стався технічний збій у телекомунікаційній системі, що зачепив роботу аеропорту Ньюарк. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.

Сьогодні вранці в системі стався збій, особливо в аеропорту Ньюарка, як ви всі знаєте. Я говорила з міністерством транспорту. Цей збій був викликаний тими ж проблемами з телекомунікаціями і програмним забезпеченням, які були підняті минулого тижня. Після короткого збою все повернулося в онлайн після короткого збою, і це не мало жодних операційних наслідків. DOT і FAA працюють над вирішенням цієї технічної проблеми сьогодні ввечері, щоб запобігти подальшим відключенням, а також над встановленням нового оптоволокна від аеропорту Ньюарк до Філадельфії

- зазначила Левітт.

Вона додала, що завершити всю роботу вони планують до кінця літа. 

За її словами, ситуація стала ще одним доказом необхідності реалізації інфраструктурного плану, який напередодні представило Міністерство транспорту США.

"Існує інфраструктурний план з чотирьох частин, який вчора оприлюднив міністр транспорту, спрямований на покращення зв'язку, спостереження, автоматизації та їхнього оснащення. Вони хочуть замінити застарілі телекомунікаційні  системи на нові оптоволоконні, бездротові та супутникові технології, замінити понад 600 радарів, які відпрацювали свій життєвий цикл, і вирішити проблему безпеки однієї злітно-посадкової смуги. Вони хочуть побудувати шість нових центрів управління повітряним рухом вперше з 1960-х років, а також замінити вежі. Вони хочуть впровадити нове сучасне обладнання та програмне забезпечення для всіх об'єктів руху, щоб створити спільну платформу для всіх веж", - зазначила речниця.

Трамп пропонує скоротити федеральний бюджет на 163 млрд доларів02.05.25, 22:18 • 3518 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$63.84
Bitcoin
$102,980.50
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,338.44