В США произошел сбой в связи в аэропорту Ньюарк - работают над решением

В США произошел технический сбой в телекоммуникационной системе, затронувший работу аэропорта Ньюарк. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Сегодня утром в системе произошел сбой, особенно в аэропорту Ньюарка, как вы все знаете. Я говорила с министерством транспорта. Этот сбой был вызван теми же проблемами с телекоммуникациями и программным обеспечением, которые были подняты на прошлой неделе. После короткого сбоя все вернулось в онлайн после короткого сбоя, и это не имело никаких операционных последствий. DOT и FAA работают над решением этой технической проблемы сегодня вечером, чтобы предотвратить дальнейшие отключения, а также над установкой нового оптоволокна от аэропорта Ньюарк до Филадельфии - отметила Левитт.

Она добавила, что завершить всю работу они планируют до конца лета.

По ее словам, ситуация стала еще одним доказательством необходимости реализации инфраструктурного плана, который накануне представило Министерство транспорта США.

"Существует инфраструктурный план из четырех частей, который вчера обнародовал министр транспорта, направленный на улучшение связи, наблюдения, автоматизации и их оснащения. Они хотят заменить устаревшие телекоммуникационные системы на новые оптоволоконные, беспроводные и спутниковые технологии, заменить более 600 радаров, отработавших свой жизненный цикл, и решить проблему безопасности одной взлетно-посадочной полосы. Они хотят построить шесть новых центров управления воздушным движением впервые с 1960-х годов, а также заменить башни. Они хотят внедрить новое современное оборудование и программное обеспечение для всех объектов движения, чтобы создать общую платформу для всех башен", - отметила пресс-секретарь.

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