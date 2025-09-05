Компьютерный сбой парализовал движение поездов в Сан-Франциско

Региональная система пригородных поездов в городе на севере Калифорнии остановила все свои поезда из-за проблем с компьютером. Передает УНН со ссылкой на ABC и The Independent.

Детали

В пятницу жители залива Сан-Франциско были вынуждены искать альтернативные маршруты после того, как региональная система пригородных поездов остановила все свои поезда. Причина - компьютерный сбой.

Согласно официальному сообщению пресс-секретаря BART (Bay Area Rapid Transit - система скоростных электропоездов, находящаяся в области залива Сан-Франциско - ред.) Алисии Трост:

Приостановка работы началась около 5 утра после обновления компьютерной сети

Как была обнаружена проблема Bay Area Rapid Transit

Обновления программного обеспечения периодически проводятся ночью. Однако, по официальной информации, в четверг вечером "что-то пошло не так". Специалисты служб не сумели запустить компьютерную систему, которая отправляет поезда.

Справка

BART перевозит почти 175 000 человек почти ежедневно в будние дни. Система, которая соединяет Сан-Франциско с его восточными и южными пригородами, пытается восстановить пассажиропоток, который резко упал с допандемического максимума более 400 000 пассажиров в будние дни.

Напомним

В США в мае 2025 года произошел технический сбой в телекоммуникационной системе, затронувший работу аэропорта Ньюарк.

