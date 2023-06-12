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Компенсація польським фермерам через український імпорт під питанням: ЗМІ повідомляють про блокування головою Єврокомісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Рішення ЄС щодо надання польським фермерам 40 мільйонів євро як компенсації за імпорт з України наразі ставиться під сумнів. Питання нібито заблокувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН з посиланням на RMF FM.

Компенсація польським фермерам через український імпорт під питанням: ЗМІ повідомляють про блокування головою Єврокомісії

Деталі

Рішення ЄС про виділення 40 мільйонів євро польським фермерам ставиться під сумнів. Незважаючи на попередні заяви, немає впевненості, що країни ЄС проголосують за розподіл 100 млн євро між п'ятьма країнами-сусідами України (для Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини). Йдеться про компенсацію у зв'язку з імпортом з України.

Очікувалося, що рішення буде ухвалене вже цього понеділка, оскільки єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський зумів спочатку переконати 13 країн, які мали застереження щодо ідеї допомоги ЄС виключно для п'яти країн-сусідів України - запропонувавши їм 330 мільйонів євро для розподілу, у тому числі у зв'язку з посухою.

Однак, за неофіційними даними кореспондента RMF FM, питання знову відкладається. Цього разу питання нібито заблокувала голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, яка, як зазначається, "вважає, що Польща перешкоджає транзиту українських сільськогосподарських товарів". Остаточне рішення залежить від голови ЄК, пише видання.

Доповнення

Брюссель погодився 5 червня продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику - до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений. Приймаючи своє рішення, ЄК попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати свій дозвіл.

Польські фермери 9 червня заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. Згідно із заявою, опублікованою організацією "Podkarpacka Fraudulent Wieś" причиною протесту є поновлення лібералізації торгівлі з Україною". 11 червня фермери призупинили протест на польсько-українському кордоні після досягнення домовленості з урядом. 

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