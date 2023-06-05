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Єврокомісія продовжила заборону на імпорт агропродукції з України - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Європейська комісія, згідно з даними джерела PAP у ЄС, продовжила заборону Євросоюзу на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до середини вересня, передає УНН з посиланням на польську Gazeta Prawna.

Єврокомісія продовжила заборону на імпорт агропродукції з України - ЗМІ

Деталі

"Європейська комісія продовжила заборону ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до середини вересня, повідомило PAP джерело в ЄС", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, 28 квітня Єврокомісія досягла домовленості з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів, а 2 травня оголосила про введення тимчасових запобіжних заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Водночас, за даними ЄС, Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати односторонні заходи щодо цих та всіх інших товарів походженням з України. Цього ж дня втратило чинність розпорядження міністра розвитку та технологій Польщі від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України.

З 2 травня по 5 червня (з можливістю продовження) діє постанова ЄС, яка забороняє вільний обіг пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України в Болгарії, Польщі та Румунії, а також в Угорщині та Словаччині. Це зерно з України ще можна транспортувати транзитом територіями цих п’яти країн.

Нагадаємо

Днями на засіданні Ради ЄС з сільського господарства міністр аграрної політики України Микола Сольський зауважив, що введені обмежувальні заходи з боку ЄС на експорт української агропродукції мають бути скасовані, рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України.

Перед цим Угорщина звернулася до ЄС із проханням продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для п'яти країн Східної Європи щонайменше до кінця 2023 року.

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