Еврокомиссия продлила запрет на импорт агропродукции из Украины - СМИ

Детали

"Европейская комиссия продлила запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины до середины сентября, сообщил PAP источник в ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 28 апреля Еврокомиссия достигла договоренности с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией относительно украинских агропродовольственных товаров, а 2 мая объявила о введении временных мер по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

В то же время, по данным ЕС, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении этих и всех других товаров происхождением из Украины. В этот же день утратило силу распоряжение министра развития и технологий Польши от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Со 2 мая по 5 июня (с возможностью продления) действует постановление ЕС, которое запрещает свободный оборот пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Это зерно из Украины еще можно транспортировать транзитом территориями этих пяти стран.

Напомним

На днях на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству министр аграрной политики Украины Николай Сольский заметил, что введенные ограничительные меры со стороны ЕС на экспорт украинской агропродукции должны быть отменены, решения должны быть найдены в консультациях с участием Украины.

Перед этим Венгрия обратилась к ЕС с просьбой продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти стран Восточной Европы как минимум до конца 2023 года.