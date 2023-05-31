Угорщина просить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України щонайменше до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Угорщина звернулася до ЄС із проханням продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для п'яти країн Східної Європи щонайменше до кінця 2023 року, заявив держсекретар Міністерства сільського господарства країни Жолт Фельдман, пише УНН із посиланням на Reuters.
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Фельдман повідомив державному інформаційному агентству MTI пізно ввечері у вівторок, що Угорщина також звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам, щоб полегшити транспортування запасів зерна, які застрягли на внутрішніх складах до збору врожаю цього року.
«Ми зацікавлені в тому, щоб збирання врожаю в Угорщині завершилося благополучно, і угорські фермери могли продавати свою продукцію», - сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.
Доповнення
ЄС 2 травня ввів обмеження до 5 червня на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, щоб полегшити ситуацію з надлишковою пропозицією зерна в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.
Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.
Єврокомісія заявила, що в цей період українську пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику можна продати будь-якій іншій країні блоку з 27 країн.
Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України. П'ять країн стали транзитними шляхами для українського зерна, яке не можна було експортувати через чорноморські порти через війну.
Єврокомісія заявила, що може продовжити обмеження на імпорт зерна після 5 червня, якщо виняткові умови збережуться, вказує видання.