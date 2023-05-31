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Угорщина просить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України щонайменше до кінця року

Угорщина просить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України щонайменше до кінця року

Київ • УНН

 • 1548672 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Угорщина звернулася до ЄС із проханням продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для п'яти країн Східної Європи щонайменше до кінця 2023 року, заявив держсекретар Міністерства сільського господарства країни Жолт Фельдман, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Фельдман повідомив державному інформаційному агентству MTI пізно ввечері у вівторок, що Угорщина також звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам, щоб полегшити транспортування запасів зерна, які застрягли на внутрішніх складах до збору врожаю цього року.

«Ми зацікавлені в тому, щоб збирання врожаю в Угорщині завершилося благополучно, і угорські фермери могли продавати свою продукцію», - сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.

Доповнення

ЄС 2 травня ввів обмеження до 5 червня на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, щоб полегшити ситуацію з надлишковою пропозицією зерна в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

Єврокомісія заявила, що в цей період українську пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику можна продати будь-якій іншій країні блоку з 27 країн.

Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України. П'ять країн стали транзитними шляхами для українського зерна, яке не можна було експортувати через чорноморські порти через війну.

Єврокомісія заявила, що може продовжити обмеження на імпорт зерна після 5 червня, якщо виняткові умови збережуться, вказує видання.

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