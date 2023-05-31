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Венгрия просит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины как минимум до конца года

Венгрия просит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины как минимум до конца года

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Венгрия обратилась к ЕС с просьбой продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти стран Восточной Европы как минимум до конца 2023 года, заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства страны Жолт Фельдман, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фельдман сообщил государственному информационному агентству MTI поздно вечером во вторник, что Венгрия также обратилась к Брюсселю с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам, чтобы облегчить транспортировку запасов зерна, застрявших на внутренних складах до сбора урожая в этом году.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сбор урожая в Венгрии был завершен благополучно, и венгерские фермеры могли продавать свою продукцию», - сказал Фельдман после встречи министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

Дополнение

ЕС 2 мая ввел ограничения до 5 июня на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, чтобы облегчить избыточное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Еврокомиссия заявила, что в этот период украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника могут быть проданы любой другой стране блока из 27 стран.

Ранее ЕС либерализовал весь импорт из Украины. Пять стран стали транзитными путями для украинского зерна, которое нельзя было экспортировать через черноморские порты из-за войны.

Еврокомиссия заявила, что может продлить ограничения на импорт зерна после 5 июня, если исключительные условия сохранятся, указывает издание.

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