протести на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ": фермери заблокували рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Польські фермери заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. Про це попередили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Через страйк польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" оформлення вантажівок, які прямують до Польщі, тимчасово здійснюватися не буде. На в'їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт з гуманітарним вантажем", - заявили в Держприкордонслужбі.
Деталі
В Держприкордонслужбі зазначили, що пропуск легкових авто та автобусів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. За даними відомства, акція протесту, попередньо, триватиме до 01:00 13 червня. Наразі прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
Доповнення
Згідно із заявою, опублікованою організацією "Podkarpacka Fraudulent Wieś" причиною протесту є поновлення лібералізації торгівлі з Україною".
Нагадаємо
7 червня польські фермери вже блокували рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині" на кордоні із Україною.